Almanacco | Lunedì 10 Ottobre: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno

Lunedì 10 Ottobre è il 283° giorno del calendario gregoriano, mancano 82 giorni alla fine dell’anno.

Santo del giorno: San Daniele Comboni

Proverbio di Ottobre

Se di ottobre scroscia e tuona, l'invernata sarà buona

Accadde Oggi

1903 – Viene fondata a Manchester la Women's Social and Political Union, un'organizzazione militante per il suffragio alle donne nel Regno Unito

1911 – Rivolta di Wuchang, che porterà alla destituzione della dinastia Qing, l'ultima corte imperiale in Cina, e alla formazione della Repubblica Cinese

1933 – Un Boeing 247 statunitense viene distrutto da un sabotaggio mentre vola da Cleveland a Chicago. È il primo caso provato di sabotaggio nella storia dell'aviazione civile

1957 - Il presidente statunitense Dwight D. Eisenhower porge le sue scuse al ministro delle finanze del Ghana, Komla Agbeli Gbedemah, dopo che un ristorante di Dover (Delaware) si rifiutò di servirlo

1969 – Il gruppo britannico King Crimson pubblica l'album d'esordio "In the Court of the Crimson King", considerato l'album che dette il via al Progressive Rock.

1970 - Prima puntata di Canzonissima 1970, trasmessa da Rai 1, condotta da Corrado e Raffaella Carrà

1985 – Dei caccia Grumman F-14 Tomcat della Marina degli Stati Uniti intercettano un aereo egiziano che trasporta i dirottatori dell'Achille Lauro e lo costringono ad atterrare nella base NATO di Sigonella, in Sicilia, dove vengono arrestati dai Carabinieri

1997 – Il volo Austral Líneas Aéreas 2553 si schianta in Uruguay uccidendo 74 persone

2001 – Il presidente statunitense George W. Bush presenta una lista con i 22 terroristi più ricercati in seguito agli Attentati dell'11 settembre

2006 – Google acquista YouTube

2015 - Ad Ankara due terroristi suicidi, simpatizzanti dell'Isis, si fanno esplodere nei pressi della stazione ferroviaria provocando 103 morti e 245 feriti tra i partecipanti ad un corteo in favore della pace con i curdi

Compleanni

Antonio Albanese - attore e comico italiano (10 ottobre 1964)

Pavel Durov - imprenditore russo, inventore di Telegram (10 ottobre 1984)

Gerhard Ertl - chimico e fisico tedesco, premio nobel (10 ottobre 1936)

Francesco Motta - cantautore italiano (10 ottobre 1986)

