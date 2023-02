Almanacco | Sabato 11 Febbraio: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno

Sabato 11 Febbraio è il 42° giorno del calendario gregoriano. Mancano 323 giorni alla fine dell'anno.

Santo del giorno: Beata Maria Vergine di Lourdes

1902 – La polizia reprime con violenza la manifestazione per il suffragio universale a Bruxelles

1918 – Gabriele D'Annunzio, Luigi Rizzo e Costanzo Ciano nella notte tra il 10 e l'11 febbraio compiono la cosiddetta Beffa di Buccari

1929 – Il cardinale Pietro Gasparri e Benito Mussolini firmano i Patti Lateranensi tra Vaticano e Regno d'Italia

1945 – Seconda guerra mondiale: si conclude la Conferenza di Jalta

1963 – I Beatles incidono nel corso di tre sedute da tre ore ciascuna effettuate negli studi di Abbey Road il loro primo album, Please Please Me

1967 – A Oberstdorf (Germania), Lars Grini è il primo uomo a raggiungere i 150 metri nel salto con gli sci

1978 – La Cina mette all'indice le opere di Shakespeare, Aristotele e Charles Dickens, la cui lettura diviene pertanto proibita

1979 – L'Ayatollah Ruhollah Khomeini prende il potere in Iran

1990 – In Sudafrica viene liberato Nelson Mandela dopo ventisei anni di carcere. Data simbolica per l'abolizione dell'apartheid

2004 – L'imprenditore italiano Sergio Cragnotti viene arrestato per il crac della Cirio

2011 – Egitto, si dimette dopo trent'anni di presidenza il presidente Hosni Mubarak in seguito alle proteste popolari sfociate contro il governo dittatoriale

2012 – Beverly Hills, muore Whitney Houston nella suite di un hotel

2013 – Città del Vaticano, Papa Benedetto XVI annuncia di rinunciare al soglio pontificio con efficacia dal 28 febbraio

2016 – Il team di scienziati del rilevatore Advanced LIGO dimostra l'esistenza delle onde gravitazionali

2018 – Il volo Saratov Airlines 703 precipita durante il decollo all'Aeroporto di Orsk in Russia causando la morte di tutte e settantuno le persone presenti a bordo