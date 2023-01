Almanacco | Mercoledì 11 Gennaio: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno

Mercoledì 11 Gennaio è l'11° giorno del calendario gregoriano. Mancano 354 giorni alla fine dell'anno.

Santo del giorno: Sant'Igino

1914 – Viene fondata la Reggina con il nome di "Unione Sportiva Reggio Calabria"

1919 – La Romania annette la Transilvania

1922 – Primo utilizzo dell'insulina per trattare il diabete in un paziente umano

1935 – Amelia Earhart è la prima donna a volare in solitaria dalle Hawaii alla California

1946 - Enver Hoxha fonda la Repubblica Popolare d'Albania e ne diviene il presidente

1948 – L'Eccidio di Mogadiscio: nella capitale somala, decine di italiani rimasti a vivere nella ex colonia italiana vennero trucidati in un'imprevista esplosione di violenza da parte dei somali

1963 – Con l'uscita di Please Please Me i Beatles si fanno conoscere su scala nazionale

1972 – Il Pakistan orientale diventa Bangladesh

1973 – Inizia il processo agli "scassinatori" del Watergate

1977 – Cade il campanile di Faè (Oderzo) per le conseguenze del Terremoto in Friuli del 6 maggio 1976

1980 - Nigel Short, 14 anni, è il più giovane giocatore di scacchi ad ottenere il titolo di maestro internazionale

1991 – Il Congresso americano autorizza l'intervento militare di attacco nei confronti dell'Iraq nella Guerra del Golfo

1992 – Paul Simon è il primo artista famoso ad andare in tour in Sudafrica dopo la fine del boicottaggio culturale

1996 - Il piccolo Giuseppe Di Matteo, figlio del pentito Santino di Matteo, viene ucciso da esponenti mafiosi.

2002 – Il governo degli Stati Uniti d'America apre un campo di prigionia nella base della Baia di Guantánamo per detenere prigionieri con l'accusa di terrorismo

Compleanni

Alessandro Deidda - batterista italiano. Suona la batteria nel gruppo rock Le Vibrazioni (11 Gennaio 1976)

Antonio Giuliani - attore e comico italiano (11 Gennaio 1967)

Lorenzo Ciompi - attore italiano (11 Gennaio 1963)

Matteo Renzi - politico italiano (11 Gennaio 1975)