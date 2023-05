Almanacco | Giovedì 11 maggio: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno

Giovedì 11 Maggio è il 131° giorno del calendario gregoriano. Mancano 234 giorni alla fine dell'anno.

Santo del giorno: Sant'Ignazio da Laconi

1912 – Viene pubblicato il Manifesto tecnico della letteratura futurista, scritto da Filippo Tommaso Marinetti, il fondatore del movimento del Futurismo

1927 – In California viene fondata l'Academy of Motion Picture Arts and Sciences, che istituisce il Premio Oscar

1949 - Il Siam cambia il suo nome in Thailandia

1960 – A Buenos Aires quattro agenti del Mossad rapiscono il gerarca nazista fuggitivo Adolf Eichmann, che usava il falso nome di "Ricardo Klement"

1984 – Si verifica la seconda delle due scosse principali del terremoto dell'Italia centro-meridionale (la prima era avvenuta quattro giorni prima), con danni e vittime in Abruzzo, Lazio e Molise.

1985 – Disastro di Bradford: strage di calcio avvenuta al Valley Parade di Bradford nel West Yorkshire, in Inghilterra, in cui morirono 56 persone e ne rimasero ferite 265.

1995 – A New York, più di 170 nazioni decidono di estendere indefinitamente e senza condizioni il Trattato di non proliferazione nucleare

1997 – Deep Blue, il supercomputer giocatore di scacchi della IBM, sconfigge di nuovo il campione del mondo Garry Kasparov.

1998 – Nel Deserto del Rajasthan, l'India conduce i suoi primi test nucleari sotterranei, violando il Trattato di non proliferazione nucleare e infiammando il suo vicino-rivale, il Pakistan (che già possiede armi nucleari)

2016 – In Italia la Camera dei deputati approva in via definitiva la legge sulle unioni civili (372 favorevoli, 51 contrari e 99 astenuti), che viene promulgata nove giorni dopo dal presidente della Repubblica come legge 20 maggio 2016, n. 76