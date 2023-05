Almanacco | Venerdì 12 maggio: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno

Venerdì 12 Maggio è il 132° giorno del calendario gregoriano. Mancano 233 giorni alla fine dell'anno.

Santo del giorno: Santi Nereo e Achilleo

1932 - Dieci settimane dopo il suo rapimento, il figlio neonato di Charles Lindbergh viene trovato morto a Hopewell (New Jersey), a sole poche miglia dalla casa di Lindbergh

1937 - Incoronazione di re Giorgio VI del Regno Unito nell'Abbazia di Westminster

1957 - Incidente durante la Mille Miglia che uccide il pilota Alfonso de Portago, il copilota Edmund Nelson e 10 spettatori

1967 - Alla Queen Elizabeth Hall, Inghilterra, i Pink Floyd presentano il primo concerto rock quadrifonico

1974 - Italia: nel referendum per l'abrogazione della legge sul divorzio vincono i NO con il 59,3% (l'affluenza sfiora l'88%): la Legge Fortuna-Baslini resta in vigore

1975 - Incidente della Mayaguez: la marina cambogiana cattura il mercantile statunitense SS Mayaguez in acque internazionali

1977- Roma, durante la manifestazione organizzata dai Radicali per l'anniversario del referendum sul divorzio, scoppiano tafferugli con le forze dell'ordine. Durante una carica, viene colpita mortalmente Giorgiana Masi, 19 anni: il ministro degli interni Francesco Cossiga negherà che gli agenti abbiano usato armi, ma foto sulla stampa mostrano agenti in borghese che sparano ad altezza d'uomo.

2000 - La Tate Modern Gallery apre a Londra

2002 - L'ex presidente statunitense Jimmy Carter arriva a Cuba, per una visita di cinque giorni a Fidel Castro, divenendo il primo presidente degli Stati Uniti d'America, in servizio o meno, a visitare l'isola, dalla Rivoluzione castrista del 1959

2016 - Brasile: la presidente Dilma Rousseff viene sospesa dalle funzioni di governo per impeachment.

2017 - Un attacco Ramsonware coinvolge milioni di computer nel mondo: maggiormente colpiti i sistemi informatici della sanità inglese e la società telefonica spagnola.