Almanacco | Mercoledì 14 Dicembre: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno

Mercoledì 14 Dicembre è il 348° giorno del calendario gregoriano, mancano 17 giorni alla fine dell’anno.

Santo del giorno: San Giovanni della Croce

Proverbio di Dicembre

Dicembre balerin, ciama in aiuto el vin

Accadde oggi

1911 – I componenti della spedizione capitanata da Roald Amundsen, esploratore norvegese, sono i primi uomini a raggiungere il Polo sud

1927 – L'Iraq ottiene l'indipendenza dalla Gran Bretagna

1934 – Debutto del musical Babes in Toyland, con la partecipazione di Stan Laurel e Oliver Hardy

1948 – Golpe contro il generale Salvador Castaneda Castro in El Salvador

1955 – Sulla base di un progetto del Canada, l'Italia entra a far parte delle Nazioni Unite

1960 – A Parigi viene creata l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo (OCDE)

1981 – Israele si annette l'altipiano del Golan

1989 – In Cile si tengono le prime elezioni democratiche dopo 16 anni

1995 – Gli Accordi di Dayton per la pace in Bosnia vengono firmati a Parigi tra il presidente bosniaco Alija Izetbegovi?, il presidente serbo Slobodan Miloševi? e il presidente croato Franjo Tu?man

1999 – Il Venezuela emana la nuova costituzione

2001 – Papa Giovanni Paolo II indice per i cattolici un giorno di digiuno e preghiera per la pace, in coincidenza con la fine del Ramadan musulmano

2003 - Al termine dell'Operazione Red Dawn Saddam Hussein viene catturato dagli americani. L'esame del DNA conferma l'identità del prigioniero

2012 – Massacro alla Sandy Hook Elementary School

Compleanni

Alessandro Sortino - giornalista, conduttore televisivo e sceneggiatore italiano (14 Dicembre 1969)

Elena Barolo - showgirl e attrice italiana (14 Dicembre 1982)

Giorgio Colangeli - attore italiano (14 Dicembre 1949)

Vinicio Capossela - cantautore e polistrumentista italiano. Nato in Germania da genitori di origine irpina, viene chiamato Vinicio, pur non essendo questo uno dei nomi della tradizione familiare, come omaggio al celebre fisarmonicista Vinicio, autore di molti dischi per la Durium negli anni sessanta, di cui il padre e' fan (14 Dicembre 1965)

