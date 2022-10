Almanacco | Venerdì 14 Ottobre: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno

Venerdì 14 Ottobre è il 287° giorno del calendario gregoriano, mancano 78 giorni alla fine dell’anno.

Santo del giorno: San Callisto

Proverbio di Ottobre

Se Ottobre è piovarolo, è pure fungarolo

Accadde Oggi

1912 – Mentre è in campagna elettorale a Milwaukee, l'ex presidente statunitense Theodore Roosevelt viene ferito da John Flammang Schrank. Con la ferita aperta e il proiettile ancora all'interno, Roosevelt tiene comunque il suo discorso.

1925 – Grande rivoluzione siriana: una rivolta anti-francese porta all'occupazione di Damasco.

1926 – Il libro per ragazzi Winnie the Pooh, di A. A. Milne, viene pubblicato per la prima volta.

1936 – Con una mossa propagandistica pensata per giustificare all'opinione pubblica l'invasione di uno Stato sovrano appartenente alla Società delle Nazioni, viene proclamata l'abolizione della schiavitù in Etiopia dal generale Emilio De Bono.

1960 – Il candidato alla presidenza statunitense John F. Kennedy suggerisce per la prima volta l'idea dei Corpi della Pace.

1962 – Inizia la crisi dei missili di Cuba: un aereo-spia Lockheed U-2 vola sopra Cuba, prendendo foto di installazioni sovietiche per missili nucleari.

1964 - Il capo del Movimento americano per i diritti civili, Martin Luther King Jr., diventa il più giovane vincitore del Premio Nobel per la pace, che gli venne assegnato per la guida della resistenza non-violenta alla fine del pregiudizio razziale negli Stati Uniti.

1979 – La prima marcia per i diritti gay negli Stati Uniti si svolge a Washington, con la partecipazione di decine di migliaia di persone.

1980 – Per le vie di Torino si compie la Marcia dei quarantamila.

1981 – Il vicepresidente Hosni Mubarak viene eletto presidente dell'Egitto, una settimana dopo l'assassinio di Anwar al-Sadat.

1996 - Esondazione del fiume Esaro, che causa l'alluvione di Crotone e sei morti

2007 – Nasce il Partito Democratico italiano.

2017 - Atterra a Sant'Elena il primo volo commerciale, determinando la fine dell'isolamento di uno dei luoghi fino a quel momento più inaccessibili del pianeta

Compleanni

Andrea Duro Flores - attrice spagnola (14 Ottobre 1991)

Maida Andrenacci - attrice argentina (14 Ottobre 1987)

Usher Raymond IV - conosciuto semplicemente come Usher, e' un cantante, ballerino e attore statunitense (14 Ottobre 1978)

Mariolina De Fano - attrice italiana. Nella serie Raccontami ha interpretato Nonna Innocenza (14 Ottobre 1940)

Per rimanere aggiornato anche sulle previsioni in amore, fortuna e lavoro del tuo segno zodiacale, non perdere l'oroscopo giornaliero di Paolo Fox, ogni mattina in diretta su Radio Lattemiele