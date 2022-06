Almanacco | Mercoledì 15 Giugno: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno

Mercoledì 15 Giugno è il 166° giorno del calendario gregoriano. Mancano 199 giorni alla fine dell'anno.

Santo del giorno: San Vito

Proverbio di Giugno

Per san Vito il merlo becca moglie e marito

Accadde Oggi

1667 – La prima trasfusione di sangue su un umano viene eseguita dal dottor Jean Baptiste. Egli trasfuse con successo del sangue di pecora in un ragazzo di 15 anni

1775 – Guerra d'indipendenza americana: George Washington viene nominato comandante in capo dell'esercito statunitense

1919 – Alcock e Brown completano il primo volo transatlantico senza scalo atterrando a Clifden, contea di Galway, Irlanda

1959 – Italia: viene emanato il primo Testo unico del Codice della strada

1977 – il Commonwealth delle nazioni, per boicottare il regime di apartheid applicato in Sudafrica, sottoscrive l'Accordo di Gleneagles decretando l'isolamento sportivo del Sudafrica

1996 – A Manchester, Inghilterra, un attentato terroristico (una bomba) ferisce più di 200 persone e rovina gran parte del centro della città

2011 – Eclissi totale di Luna

Compleanni

Valerio Merola - conduttore televisivo italiano (15 Giugno 1955)

Blanca Portillo Martinez de Velasco - attrice spagnola (15 Giugno 1963)

Chiara Civello - cantautrice, pianista jazz italiana (15 Giugno 1975)

Leah Marie Remini - attrice statunitense famosa per aver interpretato Leah Remini nella sitcom The King of Queens (15 Giugno 1970)

