Almanacco | Venerdì 16 Dicembre: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno

Venerdì 16 Dicembre è il 350° giorno del calendario gregoriano, mancano 15 giorni alla fine dell’anno.

Santo del giorno: Sant’Adelaide

Proverbio di Dicembre

Chi fa Natale al sole, fa Pasqua al fuoco

Accadde oggi

1922 – Polonia: Il primo presidente polacco Gabriel Narutowicz viene assassinato

1944 - Un missile V2 colpisce il Cinema "Rex" ad Anversa, uccidendo 567 persone

1971 - L'indipendenza del Bahrein viene riconosciuta dal Regno Unito

1973 – O.J. Simpson diventa il primo giocatore della NFL a correre per 2.000 iarde in una stagione

1984 – Lanciata la sonda sovietica Vega 1, con il doppio obiettivo di Venere e Cometa di Halley

1985 – A New York i boss della mafia Paul Castellano e Thomas Bilotti vengono uccisi all'uscita di un ristorante, rendendo l'organizzatore dell'assassinio, John Gotti, capo della potente Famiglia Gambino

1989 – A Timi?oara inizia la rivoluzione romena del 1989 come protesta contro il tentativo del governo di espellere il sacerdote riformato dissidente, László T?kés

1991 - Il Kazakistan dichiara la sua indipendenza dall'Unione Sovietica

1998 – Operazione Desert Fox: statunitensi e britannici iniziano a bombardare obbiettivi iracheni, dopo che l'Iraq ha ostacolato l'operato degli ispettori ONU

1999 – Un fiume di fango provoca migliaia di vittime in Venezuela

2006 – Rissa furibonda con pugni e calci in NBA al Madison Square Garden di New York, dove si affrontavano i New York Knicks ed i Denver Nuggets; nell'occasione vennero espulsi 10 giocatori, tra cui anche il campione dei Nuggets Carmelo Anthony

2007 – Il Milan vince la Coppa del Mondo per club FIFA superando in finale a Yokohama il Boca Juniors per 4-2

2014 – In una scuola del Pakistan i talebani assassinano circa 130 minori

Compleanni

Francesco Graziani - soprannominato Ciccio, ex allenatore di calcio, dirigente sportivo ed ex calciatore italiano, di ruolo attaccante. E il padre del calciatore Gabriele Graziani (16 Dicembre 1952)

Gisella Marengo - attrice italiana di padre piemontese e madre monegasca (16 Dicembre 1975)

Luisa Ranieri - attrice italiana (16 Dicembre 1973)

Theo James - all'anagrafe Theo Taptiklis, attore, attore teatrale e cantante inglese (16 Dicembre 1984)

