Almanacco | Sabato 16 Luglio: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno

A Rio de Janeiro l'Uruguay si laurea per la seconda volta campione del mondo di calcio battendo clamorosamente per 2-1, nella gara decisiva del girone finale, il Brasile padrone di casa, in quello che verrà ricordato come il "Maracanazo": ricorrenze, avvenimenti, santo e proverbio del giorno