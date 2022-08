Almanacco | Mercoledì 17 Agosto 2022: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno

Mercoledì 17 Agosto è il 229° giorno del calendario gregoriano, mancano 136 giorni alla fine dell’anno.

Santo del giorno: Santa Beatrice de Silva

Proverbio di Agosto

D’agosto cura la cucina, di settembre la cantina

Accadde oggi

1945 - L'Indonesia si proclama indipendente dai Paesi Bassi

1960 - Il Gabon ottiene l'indipendenza dalla Francia ma rimane all'interno della Comunità francese

1962 - Le guardie di confine della Germania Est uccidono il diciottenne Peter Fechter mentre tenta di attraversare il Muro di Berlino per portarsi a Berlino Ovest

1970 - Programma Venera: viene lanciata la Venera 7. Diventerà la prima sonda spaziale a trasmettere dati da un altro pianeta

1977 - La nave sovietica "Arktica" diventa la prima nave capace di raggiungere il Polo nord navigando in superficie.

1978 - Il Double Eagle II diventa il primo pallone aerostatico ad attraversare l'oceano Atlantico atterrando a Miserey, nei pressi di Parigi, 137 ore dopo aver lasciato Presque Isle

1982 - Il primo compact disc per l'utilizzo commerciale venne prodotto in una fabbrica della Philips presso Hannover, in Germania; il CD in questione fu l'album musicale The Visitors del gruppo svedese ABBA.

1988 - Il presidente pakistano Muhammad Zia-ul-Haq e l'ambasciatore statunitense Arnold Raphel muoiono in un incidente aereo

1998 - Scandalo Lewinsky: il presidente statunitense Bill Clinton ammette in una testimonianza registrata, di aver avuto "relazioni fisiche improprie" con la stagista della Casa Bianca, Monica Lewinsky. Lo stesso giorno ammette davanti alla nazione di aver "fuorviato il popolo" circa la sua relazione

1999 - Un terremoto di magnitudo 7,4 della scala Richter scuote la Turchia nord-occidentale, uccidendo più di 17.000 persone e ferendone 44.000

2009 - In Chakassia, in Russia, si verifica un grave incidente nella centrale idroelettrica Sayano–Shushenskaya che uccide 75 persone.

2017 - Attentato di Barcellona del 2017

Compleanni

Robert De Niro - famosissimo attore americano (17 Agosto 1943)

Sean Justin Penn - attore, regista, produttore cinematografico e sceneggiatore statunitense. Diversi i film di cui e' interprete in vari ruoli tra cui nel 2011 This Must Be The Place con Frances McDormand e Tom Archdeacon (17 Agosto 1960)

Taissa Farmiga - attrice statunitense (17 Agosto 1994)

Austin Robert Butler - attore statunitense (17 Agosto 1991)

