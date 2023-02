Almanacco | Venerdì 17 Febbraio: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno

1952 - Oslo, Norvegia: durante i VI Giochi olimpici invernali Giuliana Minuzzo è la prima italiana a vincere una medaglia (bronzo nella discesa libera) nella storia dei Giochi olimpici invernali

1965 - Programma Ranger: il Ranger 8 viene lanciato verso la Luna per scattare le prime fotografie ad alta risoluzione della regione nota come Mare Tranquillitatis; questa zona del satellite verrà quindi scelta come punto di allunaggio dell'Apollo 11

1968 - A Springfield (Massachusetts) apre il Naismith Memorial Basketball Hall of Fame

1972 - Le vendite del Volkswagen Maggiolino superano quelle della Ford Modello T

1979 - La Cina invade il Vietnam

1980 - Prima ascensione invernale dell'Everest (Leszek Cichy e Krzysztof Wielicki)

1984 - Prima mondiale di C'era una volta in America di Sergio Leone in Canada

1992 - A Milano il socialista Mario Chiesa, presidente del Pio Albergo Trivulzio, viene arrestato dopo aver incassato una tangente di 7 milioni da un'impresa di pulizia in cambio della concessione di un appalto. Comincia l'inchiesta Mani pulite

1996 - A Filadelfia (Pennsylvania), il campione del mondo di scacchi Garri Kasparov batte il supercomputer Deep Blue

2005 - L'Università di Bologna conferisce una laurea honoris causa in ingegneria aerospaziale a Ermanno Bazzocchi, padre dei jet d'addestramento Aermacchi MB-326 e Aermacchi MB-339

2008 - Il governo provvisorio del Kosovo proclama unilateralmente la propria indipendenza dalla Serbia, dando vita alla Repubblica del Kosovo

2009 - Walter Veltroni si dimette dalla carica di segretario del Partito Democratico

2011 - La "giornata della collera" dà il via alle sommosse popolari in Libia contro il regime di Mu'ammar Gheddafi