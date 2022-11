Almanacco | Venerdì 18 Novembre: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno

Venerdì 18 Novembre è il 322° giorno del calendario gregoriano, mancano 43 giorni alla fine dell’anno.

Santo del giorno: San Noè

Proverbio di Novembre

Novembre vinaio

Accadde oggi

1928 – Esce il cortometraggio animato Steamboat Willie, il primo cartone sonoro completamente sincronizzato, diretto da Walt Disney e Ub Iwerks, nel quale appaiono per la terza volta Topolino e Minni

1939 – Il transatlantico olandese Simon Bolivar con quattrocento persone a bordo viene squarciato da una mina al largo della costa orientale inglese. Centoquaranta passeggeri perdono la vita

1959 – Anteprima mondiale del film Ben-Hur di William Wyler al Loews Theater di New York

1971 – Il gruppo hard rock dei Led Zeppelin pubblica un album senza titolo, spesso chiamato Led Zeppelin IV, nel quale compaiono Rock & Roll, Stairway to Heaven e altri classici

1974 – I Genesis pubblicano il doppio album The Lamb Lies Down on Broadway, forse il loro lavoro più ambizioso

1985 – Viene pubblicata la prima striscia a fumetti della fortunata serie di Calvin & Hobbes ideata dal disegnatore statunitense Bill Watterson

1987 - Incendio di King's Cross: a Londra, 31 persone muoiono in un incendio nella più trafficata stazione della metropolitana, a King's Cross

1988 – Il presidente statunitense Ronald Reagan firma una legge che prevede la pena di morte per i trafficanti di droga responsabili di omicidio

2002 – Crisi del disarmo iracheno: gli ispettori delle Nazioni Unite guidati da Hans Blix arrivano in Iraq

2008 – Viene istituita la Giornata europea degli antibiotici

2013 – In Sardegna, ma anche in Calabria e in Salento, si scatena il Ciclone Cleopatra, che causa 18 morti e un disperso

Compleanni

Alessandro Bressanello - attore e regista italiano (18 Novembre 1948)

Enrico Mutti - attore italiano (18 Novembre 1962)

Owen Cunningham Wilson - attore e sceneggiatore statunitense (18 Novembre 1968)

Vittoria Puccini - attrice italiana (18 Novembre 1981)

