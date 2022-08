Almanacco | Venerdì 19 Agosto: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno

Due Tornado in missione di addestramento decollati dalla base stanziale del 6º Stormo di Ghedi, in provincia di Brescia, precipitano nei pressi di Ascoli Piceno a seguito di una collisione in volo: ricorrenze, avvenimenti, santo e proverbio del giorno