Almanacco | Sabato 19 Novembre: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno

Sabato 19 Novembre è il 323° giorno del calendario gregoriano, mancano 42 giorni alla fine dell’anno.

Santo del giorno: Santa Matilde

Proverbio di Novembre

Novembre bagnato, in aprile fieno al prato

Accadde oggi

1924 – A Los Angeles, il famoso regista di film muti, Thomas Ince ("Il padre del western") muore per un attacco di cuore nel suo letto (affiorarono delle voci secondo le quali gli avesse sparato il magnate dell'editoria William Randolph Hearst)

1954 – Sammy Davis Jr. perde il suo occhio sinistro in un incidente automobilistico a San Bernardino, in California

1959 – Ford annuncia la fine della produzione della Edsel

1969 - L'agente Antonio Annarumma diventa la prima vittima degli Anni di piombo in Italia

1977 - Il presidente egiziano Anwar Sadat diventa il primo leader arabo a recarsi in visita ufficiale in Israele, quando incontra il primo ministro Menachem Begin e parla davanti alla Knesset a Gerusalemme cercando un accordo di pace permanente (gran parte del mondo arabo fu oltraggiato dalla visita)

1984 – Disastro di San Juanico: una serie di esplosioni nel deposito di idrocarburi della PEMEX a San Juan Ixhuatepec (Tlalnepantla de Baz, Messico), innesca un gigantesco incendio che causa almeno 500 vittime (con stime non ufficiali che ne contano oltre 1500), circa 2000 feriti e oltre 60.000 sfollati

1985 – Guerra fredda: a Ginevra, il presidente statunitense Ronald Reagan e il Segretario generale del PCUS Michail Gorba?ëv si incontrano per la prima volta

1998 - L'Autoritratto senza barba (1889) di Vincent van Gogh viene venduto all'asta a New York per 71,5 milioni di dollari.

1999 - Ad Istanbul l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) chiude un summit di due giorni richiedendo una soluzione politica in Cecenia e adottando lo Statuto per la sicurezza europea

2002 – Sulla costa della Galizia (Spagna) naufraga la petroliera Prestige, in avaria dal 13 novembre.

2005 – Guerra in Iraq: si consuma il Massacro di Haditha

Compleanni

Alessandro Borghese - cuoco e conduttore televisivo italiano. Figlio dell'attrice Barbara Bouchet (19 Novembre 1976)

Constanza Piccoli - attrice cilena (19 Novembre 1992)

Francesco Arca - attore italiano (19 Novembre 1979)

Giuseppe Povia - in arte solo Povia, cantautore italiano (19 Novembre 1972)

Per rimanere aggiornato anche sulle previsioni in amore, fortuna e lavoro del tuo segno zodiacale, non perdere l'oroscopo giornaliero di Paolo Fox, ogni mattina in diretta su Radio Lattemiele