Almanacco | Lunedì 19 Settembre: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno

Lunedì 19 Settembre è il 262° giorno del calendario gregoriano, mancano 103 giorni alla fine dell’anno.

Santo del giorno: San Gennaro

Proverbio di Settembre

Se in Settembre senti tonare tini e botti puoi preparare

Accadde Oggi

1900 – Butch Cassidy e Sundance Kid compiono la loro ultima rapina assieme

1926 – Viene inaugurato lo Stadio Giuseppe Meazza di Milano con un derby meneghino vinto 6-3 dall'Inter sul Milan

1934 – Bruno Hauptmann viene arrestato per l'assassinio di Charles Lindbergh Junior

1936 – Viene inaugurato ufficialmente l'aeroporto Luigi Ridolfi di Forlì, allora il più grande aeroporto militare d'Italia

1943 – Eccidio di Boves (primo massacro dei soldati tedeschi sulla popolazione civile durante la Resistenza italiana)

1952 – Gli USA vietano il rientro a Charlie Chaplin cittadino britannico residente negli USA, dopo un viaggio in Inghilterra

1959 – Nikita Khruš?ëv non può visitare Disneyland per motivi di sicurezza (troppe persone mascherate).

1972 – Una lettera bomba spedita all'ambasciata israeliana di Londra uccide un diplomatico

1979 – Si disputa il Gran Premio Dino Ferrari, un GP di Formula 1 non valido per il Campionato Mondiale disputatosi in un'unica edizione all'omonimo Autodromo di Imola

1981 - Simon & Garfunkel, tengono davanti a 500.000 spettatori il loro più famoso concerto a New York, il The Concert in Central Park da cui nascerà l'omonimo album dal vivo

1991 – Viene scoperta, ai piedi del Similaun, la Mummia del Similaun da due coniugi tedeschi

1995 – Il Washington Post pubblica il manifesto di Unabomber

2002 – In Costa d'Avorio truppe di ribelli guadagnarono il controllo di gran parte del paese e l'ex presidente Robert Guéï rimase ucciso nei combattimenti

2006 - In Thailandia, mentre il primo ministro Thaksin Shinawatra è a New York alle Nazioni Unite, i militari prendono il potere. È il 18º tentativo di colpo di Stato nel Paese dopo l'istituzione della monarchia costituzionale nel 1932

2010 – Esonda il fiume Seveso a Milano allagando parte della M3 e alcuni edifici.

Compleanni

Sara Di Vaira - ballerina italiana (19 settembre 1979)

Jeremy Irons - attore inglese (19 settembre 1948)

Victoria Silvstedt - modella svedese (19 settembre 1974)

