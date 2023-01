Almanacco | Lunedì 2 Gennaio: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno

1929 - Canada e Stati Uniti concordano su un piano per preservare le Cascate del Niagara.

1935 - Inizia il processo a Bruno Hauptmann per l'omicidio ed il rapimento del figlio di Charles Lindbergh.

1949 - Luis Muñoz Marín diventa il primo governatore di Porto Rico eletto democraticamente.

1955 - Il presidente panamense José Antonio Remón Cantera viene assassinato.

1959 - Che Guevara viene nominato comandante della prigione de La Cabaña.

1963 - I Viet Cong vincono la battaglia di Ap Bac

1971 - 66 persone muoiono nella ressa a Glasgow (Scozia), durante l'incontro di calcio tra Rangers e Celtic (Disastro dell'Ibrox).

1978 - Luigi Corsini scopre in località Santu Sideru, al confine tra Maglie e Melpignano, il dolmen Specchia.

1991 - Sharon Pratt Dixon giura come sindaco di Washington, divenendo la prima donna afro-americana a guidare una città di tale dimensione e importanza.

1993 - I capi delle tre fazioni in guerra in Bosnia si incontrano per discutere i piani di pace.

1998 - Il governo russo mette in circolazione i nuovi rubli per frenare l'inflazione e aumentare la fiducia.

2005 - La Terra è al perielio, la minima distanza dal Sole (149,1 milioni di km, corrispondenti a 0,983 UA)

2007 - Avviene la fusione tra Banca Intesa e Sanpaolo IMI in Intesa Sanpaolo.