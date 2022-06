Almanacco | Giovedì 2 Giugno: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno

Giovedì 2 Giugno è il 153° giorno del calendario gregoriano. Mancano 212 giorni alla fine dell'anno.

Santo del giorno: Santi Marcellino e Pietro

Proverbio di Giugno

Giugno ciliegie a pugno

Accadde Oggi

1897 – Mark Twain, rispondendo alle voci sulla sua morte, viene citato dal New York Journal per aver detto, "La notizia della mia morte è un'esagerazione"

1912 – Carl Laemmle fonda gli Universal Studios

1924 – Il governo degli Stati Uniti conferisce la cittadinanza a tutti i nativi americani nati all'interno dei confini della nazione

1928 – Arturo Ferrarin e Carlo Del Prete, a bordo di un Savoia-Marchetti S.64, conquistano il record di distanza in volo in circuito chiuso, percorrendo un totale di 7.666 km ripetendo per 51 volte il tragitto fra Torre Flavia ed il faro di Anzio

1935 – USA: Babe Ruth annuncia il suo ritiro dal baseball

1946 – Con un referendum istituzionale gli italiani decidono di trasformare l'Italia da monarchia a repubblica (12.717.923 voti contro 10.719.284). Dopo questo referendum il re d'Italia Umberto II di Savoia lascia il paese. Contemporaneamente al referendum si svolgono le elezioni per l'Assemblea Costituente

1953 – Incoronazione della regina Elisabetta II del Regno Unito, la prima trasmessa in diretta televisiva dalla BBC

1967 – Le proteste a Berlino Ovest, contro l'arrivo dello Scià dell'Iran, si tramutano in scontri, durante i quali il giovane Benno Ohnesorg viene ucciso da un agente di polizia. La sua morte porterà alla fondazione del gruppo terroristico Movimento del 2 giugno

1979 – Papa Giovanni Paolo II visita la sua nativa Polonia, diventando il primo Papa a visitare un paese comunista

1997 – Timothy McVeigh viene condannato per 15 capi di omicidio e cospirazione per il suo ruolo nell'Attentato di Oklahoma City all'Alfred P. Murrah Federal Building, nel 1995

2001 – In Italia viene ripristinata la Festa della Repubblica, che in precedenza era fissata la prima domenica di giugno

2003 – L'ESA lancia il Mars Express, la prima missione di esplorazione planetaria europea

Compleanni

Walter Nudo - attore, conduttore tv, cantautore canadese naturalizzato italiano (2 giugno 1970)

Tony Hadley - cantante inglese (2 giugno 1960)

Zachary Quinto - attore statunitense (2 giugno 1977)

