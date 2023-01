Almanacco | Venerdì 20 Gennaio: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno

Venerdì 20 Gennaio è il 20° giorno del calendario gregoriano. Mancano 345 giorni alla fine dell'anno.

Santo del giorno: San Sebastiano

Proverbio di Gennaio

Per San Sebastiano sali il monte e guarda il piano; se vedi molto, spera poco; se vedi poco, spera assai

Accadde oggi

1936 - Edoardo VIII diventa re del Regno Unito dopo la morte del padre Giorgio V

1937 - Franklin Delano Roosevelt diventa per la seconda volta presidente degli Stati Uniti. Con il suo secondo mandato inizia la prassi per cui ogni presidente USA, una volta eletto, comincia il proprio mandato il 20 gennaio dell'anno successivo all'elezione.

1958 - Elvis Presley riceve la cartolina di leva

1964 - Viene pubblicato Meet the Beatles!, il secondo album dei Beatles uscito negli USA. Il primo album è stato pubblicato 10 giorni prima con il titolo Introducing... The Beatles

1967 - Viene pubblicato in Inghilterra l'album dei Rolling Stones Between the Buttons

1986 - Regno Unito e Francia annunciano i piani per la costruzione del Tunnel della Manica

2009 - Barack Obama diventa il 44º presidente degli Stati Uniti. È il primo afroamericano eletto alla massima carica del paese.

2017 - Donald Trump diventa il 45º presidente degli Stati Uniti

2018 - Inizia negli Stati Uniti lo shutdown che si protrarrà fino al 23 gennaio

2021 - Joe Biden diventa il 46º presidente degli Stati Uniti

Compleanni

Rainn Wilson - attore statunitense (20 Gennaio 1966)

Omar Sy - attore e comico francese di origini senegalesi (20 Gennaio 1978)

Gary Barlow - cantante britannico, leader del gruppo musicale pop dei Take That (20 Gennaio 1971)

Gianni Amelio - regista italiano (20 Gennaio 1945)

