Almanacco | Lunedì 21 Novembre: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno

Lunedì 21 Novembre è il 325° giorno del calendario gregoriano, mancano 40 giorni alla fine dell’anno.

Santo del giorno: Presentazione della Beata Vergine Maria

Proverbio di Novembre

Novembre va in montagna e abbacchia la castagna

Accadde oggi

1905 – Albert Einstein pubblica sugli Annalen der Physik la Teoria della relatività ristretta

1953 – Le autorità del British Natural History Museum annunciano che il cranio dell'Uomo di Piltdown, considerato come uno dei più famosi crani fossili del mondo, è un falso

1974 - L'Attentato ai pub di Birmingham da parte dell'IRA causa 21 vittime. I Sei di Birmingham verranno condannati all'ergastolo per questo reato e successivamente prosciolti.

1975 – Esce il più famoso album dei Queen, A Night at the Opera, dove ci sono canzoni del calibro di Bohemian Rhapsody e Love of My Life.

1979 – L'ambasciata statunitense di Islamabad, in Pakistan, viene attaccata dalla folla e incendiata: 4 morti

1986 – Scandalo Iran-Contra: Oliver North, membro del Consiglio per la sicurezza nazionale, e il suo segretario, iniziano a distruggere i documenti che li coinvolgono nella vendita di armi all'Iran, i cui proventi vengono usati per aiutare i ribelli Contras in Nicaragua.

1990 – Esce il Super Nintendo, che uscirà di produzione soltanto nel 1999.

1995 – Firma dell'Accordo di Dayton, intesa di pace fra serbi, croati e bosniaci; l'accordo diverrà operativo il 14 dicembre successivo.

2002 – La NATO invita: Bulgaria, Estonia, Lettonia, Lituania, Romania, Slovacchia e Slovenia a diventarne membri

2009 – Un'esplosione in una miniera in Cina nella provincia dello Heilongjiang causa 108 morti

2017 – Robert Mugabe lascia definitivamente la guida dello Zimbabwe dopo il colpo di Stato militare avvenuto lo scorso 14 novembre. Era in carica dal 1987

Compleanni

Bjork - cantante islandese (21 novembre 1965)

Rocco Hunt - rapper italiano (21 novembre 1994) Christopher Tolkien - scrittore inglese (21 novembre 1924) Cristina Zavalloni - cantante italiana (21 novembre 1973)

Per rimanere aggiornato anche sulle previsioni in amore, fortuna e lavoro del tuo segno zodiacale, non perdere l'oroscopo giornaliero di Paolo Fox, ogni mattina in diretta su Radio Lattemiele