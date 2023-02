Almanacco | Mercoledì 22 Febbraio: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno

Mercoledì 22 Febbraio è il 53° giorno del calendario gregoriano. Mancano 312 giorni alla fine dell'anno.

Santo del giorno: Santa Margherita

Proverbio di Febbraio

Se ci sono le mosche in febbraio, bisogna scaldarsi le orecchie a marzo

Accadde oggi

1943 - I membri della Rosa Bianca vengono "processati" e giustiziati dal Volksgerichtshof

1979 - L'isola di Saint Lucia ottiene l'indipendenza dal Regno Unito

1980 - La Nazionale statunitense di hockey su ghiaccio sconfigge a sorpresa la squadra dell'Unione Sovietica alle Olimpiadi invernali di Lake Placid, nell'incontro noto come Miracolo sul ghiaccio

1981 - A Shinjuku (Tokyo) si svolge un evento promozionale per l'uscita del film Mobile Suit Gundam I che si trasforma inaspettatamente in un enorme raduno di fan, durante il quale viene proclamata in pubblico la Dichiarazione del nuovo secolo dell'animazione

1997 - A Roslin (Scozia) scienziati annunciano il successo della prima clonazione di un mammifero da cellule di un individuo adulto, la Pecora Dolly

2017 - La NASA comunica la scoperta di un sistema solare simile al nostro distante circa 39 anni luce

2018 - Slovacchia: la 'Ndrangheta uccide il giornalista slovacco Ján Kuciak e la sua compagna. Kuciak aveva sostenuto nel suo ultimo scritto, pubblicato postumo, l'esistenza di rapporti tra la 'Ndrangheta calabrese e alcuni membri del governo Fico. Pochi giorni dopo il governo Fico III sarà costretto alle dimissioni.

2021 - L'ambasciatore italiano Luca Attanasio e il carabiniere Vittorio Iacovacci rimangono uccisi in un assalto a un convoglio del Programma alimentare mondiale sulla strada tra Goma e Rutshuru nella Repubblica Democratica del Congo

Compleanni Antonio Catania - attore italiano (22 Febbraio 1952) Michele Foresta - meglio conosciuto come Mago Forest, comico, showman e conduttore televisivo italiano (22 Febbraio 1961) Claudia Pozzi - attrice italiana (22 Febbraio 1967) Nicole Murgia - attrice italiana (22 Febbraio 1993)

