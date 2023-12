Almanacco | Sabato 23 Dicembre: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno

Sabato 23 Dicembre è il 357° giorno del calendario gregoriano, mancano 8 giorni alla fine dell’anno.

Santo del giorno: San Giovanni

Proverbio di Dicembre

Dicembre variante, freddo costante

Accadde oggi

1909 – Alberto I del Belgio diventa re.

1924 - Esce il primo numero de Il Baretti, quindicinale di letteratura.

1966 – Il film Il buono, il brutto, il cattivo viene proiettato per la prima volta in pubblico.

1968 – Lancio della missione Apollo 8 con a bordo i primi uomini ad orbitare intorno alla Luna.

1976 – Nasce Telecolor International a Catania.

1979 - Unità militari dell'Unione Sovietica occupano Kabul, la capitale dell'Afghanistan

1982 - Il giudice istruttore Emilio Ledonne emette un mandato di cattura contro Stefano Delle Chiaie.

1984 - Italia, San Benedetto Val di Sambro: il rapido 904 Napoli – Milano, un treno carico di passeggeri, in gran parte in viaggio per le vacanze natalizie, viene devastato dall'esplosione di una bomba. Al termine dei soccorsi si conteranno 15 morti e più di 100 feriti. L'attentato segna l'ingresso della mafia nel teatro dello stragismo di Stato.

1990 – La Slovenia vota per secedere dalla Repubblica Federale Socialista di Jugoslavia.

2001 – Federico Ramón Puerta termina il suo mandato da presidente dell'Argentina e passa l'incarico ad Adolfo Rodríguez Saá.

2007 – In Nepal viene abolita la monarchia e la nazione diventa una repubblica federale con a capo il primo ministro

2015 – Grecia: il Parlamento greco, con 194 voti a favore e 55 contro, approva la legge sulle Unioni civili

2017 – Nelle Filippine una tempesta tropicale causa più di 130 morti nella città di Mindanao

Compleanni

Carola Stagnaro - attrice italiana (23 Dicembre 1957)

Carla Gilberta Bruni Tedeschi - meglio conosciuta come Carla Bruni, attrice, cantautrice e modella italiana naturalizzata francese (23 Dicembre 1967)

Edward Louis Severson III - conosciuto come Eddie Vedder, cantautore e chitarrista statunitense, noto principalmente per essere il cantante del gruppo grunge alternative rock Pearl Jam (23 Dicembre 1964)

Morgan - nome d'arte di Marco Castoldi, polistrumentista, compositore, cantautore, disc jockey e scrittore italiano (23 Dicembre 1972)

