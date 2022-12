Almanacco | Venerdì 23 Dicembre: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno

1966 – Il film Il buono, il brutto, il cattivo viene proiettato per la prima volta in pubblico.

1984 - Italia, San Benedetto Val di Sambro: il rapido 904 Napoli – Milano, un treno carico di passeggeri, in gran parte in viaggio per le vacanze natalizie, viene devastato dall'esplosione di una bomba. Al termine dei soccorsi si conteranno 15 morti e più di 100 feriti. L'attentato segna l'ingresso della mafia nel teatro dello stragismo di Stato.