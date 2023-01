Almanacco | Lunedì 23 Gennaio: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno

Lunedì 23 Gennaio è il 23° giorno del calendario gregoriano. Mancano 342 giorni alla fine dell'anno.

Santo del giorno: Sant'Emerenziana

1932 – Viene pubblicato il primo numero de La Settimana Enigmistica.

1937 – A Mosca, 17 importanti esponenti comunisti vengono processati con l'accusa di aver partecipato ad un piano guidato da Leon Trotsky per rovesciare il regime di Iosif Stalin e assassinarne i capi.

1943 - Duke Ellington suona per la prima volta alla Carnegie Hall di New York.

1960 – Il batiscafo USS Trieste stabilisce un record di profondità quando scende a 10.750 metri nell'Oceano Pacifico.

1968 – La Corea del Nord cattura la USS Pueblo (AGER-2), sostenendo che la nave aveva violato le sue acque territoriali in una missione di spionaggio.

1973 - Presso l'Università Bocconi di Milano a seguito di scontri tra forze dell'ordine e militanti del Movimento Studentesco restano feriti lo studente Roberto Franceschi, che morirà qualche giorno dopo in seguito alle ferite riportate, e l'operaio Roberto Piacentini.

1978 – La Svezia diventa la prima nazione a vietare gli spray che danneggiano lo strato di ozono che protegge la Terra.

1986 – I primi musicisti introdotti nella Rock and Roll Hall of Fame sono: Chuck Berry, James Brown, Ray Charles, Fats Domino, Everly Brothers, Buddy Holly, Jerry Lee Lewis e Elvis Presley.

1994 – Fallisce un attentato mafioso nei pressi dello Stadio Olimpico di Roma in occasione della partita di Serie A Roma-Udinese, una Lancia Thema parcheggiata in via dei Gladiatori con 120 kg di esplosivo non salta in aria per un difetto del detonatore.

2002 – Il giornalista statunitense Daniel Pearl viene rapito a Karachi, Pakistan.

2020 – Uscita nei cinema di Evangelion 3.0+1.0 Thrice Upon a Time.