Almanacco | Venerdì 24 Giugno: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno

Venerdì 24 Giugno è il 175° giorno del calendario gregoriano. Mancano 190 giorni alla fine dell'anno.

Santo del giorno: San Giovanni

Proverbio di Giugno

La notte di san Giovanni, ogni erba nasconde inganni

Accadde Oggi

1901 – Si inaugura la prima mostra dei lavori di Pablo Picasso

1916 – Mary Pickford diventa la prima stella del cinema ad ottenere un contratto da un milione di dollari

1939 – Il Siam cambia nome e diventa Thailandia

1944 - Seconda Guerra Mondiale: Eccidio della Bettola. Dopo un tentativo fallito di far saltare il ponte sulla statale 63 alla Bettola (Vezzano sul Crostolo, RE) da parte dei partigiani, i militari tedeschi della vicina caserma di Casina si mossero verso la Bettola e uccisero per rappresaglia 32 persone.

1963 – Zanzibar ottiene l'autogoverno interno dal Regno Unito

1965 – I Beatles si esibiscono per la prima volta in Italia in due concerti al Velodromo Vigorelli di Milano

1983 - Yasser Arafat viene bandito da Damasco

1995 – Leoluca Bagarella, spietato killer mafioso, viene arrestato dalla DIA

2010 – Termina il match di tennis più lungo della storia, giocato tra John Isner e Nicolas Mahut

2015 - L'Alfa Romeo presenta la sua nuova creazione: L'Alfa Romeo Giulia

Compleanni

Emilio Fede - giornalista, conduttore televisivo e scrittore italiano (24 Giugno 1931)

Thomas De Gasperi - cantante italiano (24 Giugno 1977)

Vladimir Luxuria - all'anagrafe Wladimiro Guadagno, attrice, politica, personaggio televisivo e scrittrice italiana (24 Giugno 1965)

