Almanacco | Venerdì 25 Novembre: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno

Venerdì 25 Novembre è il 329° giorno del calendario gregoriano, mancano 36 giorni alla fine dell’anno.

Santo del giorno: Santa Caterina

Proverbio di Novembre

Per Santa Caterina o neve o brina

Accadde oggi

1940 - Picchio Picchiarello (Woody Woodpecker) fa il suo esordio nel cartone animato "Knock Knock"

1947 - Paura rossa: gli Hollywood 10 vengono messi sulla "lista nera" degli studios di Hollywood

1952 - L'opera teatrale di Agatha Christie Trappola per topi debutta all'Ambassadors Theatre di Londra (al 2003 è l'opera teatrale andata in scena in continuazione per il maggior numero di anni nella storia)

1960 - Le Sorelle Mirabal, attiviste politiche dominicane, vengono assassinate per ordine di Rafael Leónidas Trujillo

1963 - John F. Kennedy viene sepolto nel Cimitero nazionale di Arlington

1973 - Il presidente greco Ge?rgios Papadopoulos viene estromesso da un colpo di Stato militare guidato dal tenente generale Phaedon Gizikis

1976 - Ultima esibizione pubblica del gruppo rock The Band; Martin Scorsese filma il tutto per il film L'ultimo valzer

1990 - Caduta dell'elicottero dell'Agip con a bordo tredici lavoratori, tutti deceduti nello schianto del velivolo in mare, al largo della costa di Marina di Ravenna

1994 - Akio Morita, fondatore della Sony annuncia che si ritirerà dalla carica di CEO della compagnia in difficoltà

1999 - Le Nazioni Unite istituiscono la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne

2020 - Muore la leggenda del calcio Diego Armando Maradona

Compleanni

Cesare Malfatti - musicista italiano, conosciuto soprattutto per aver fatto parte dei La Crus (25 Novembre 1964)

Federico Rizzo - regista e sceneggiatore italiano (25 Novembre 1975)

Giampaolo Morelli - attore e sceneggiatore italiano (25 Novembre 1974)

Giorgio Faletti - attore, scrittore, musicista, paroliere e compositore italiano (25 Novembre 1950)

