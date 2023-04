Almanacco | Mercoledì 26 aprile: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno

Mercoledì 26 Aprile è il 116° giorno del calendario gregoriano. Mancano 249 giorni alla fine dell'anno.

Santo del giorno: San Cleto

Aprile aprilone, non mi farai por giù il pelliccione

1915 – Londra, Sidney Sonnino, per conto del Regno d'Italia, firma un patto con Regno Unito e Francia, impegnandosi ad entrare in guerra contro la Germania e l'Austria;

1931 – New York, si effettua la prima trasmissione televisiva sperimentale: la presentatrice è Fay Marbe, un'attrice;

1933 – Viene istituita la Gestapo, la polizia segreta ufficiale del regime nazista;

1937 – Guerra civile spagnola: bombardamento di Guernica;

1954 – Si apre la Conferenza di Ginevra: con lo scopo riportare la pace in Indocina ed in Corea

1961 – Italia, prima trasmissione televisiva di Tribuna politica;

1962 – USA/Programma Ranger: il velivolo spaziale Ranger 4 si schianta sulla Luna;

1964 – Dalla fusione fra Tanganica e Zanzibar nasce lo Stato di Tanzania;

1977 – A New York si tiene la serata inaugurale della celebre discoteca Studio 54;

1986 – Disastro di ?ernobyl': a ?ernobyl', in Unione Sovietica, l'esplosione in una centrale elettronucleare provoca immediatamente trentuno vittime. Nei giorni seguenti una nube radioattiva contaminerà buona parte dell'Europa. Le conseguenze sulla popolazione locale dureranno per decenni;

1994 - Il Sudafrica tiene le sue prime elezioni cui partecipano anche uomini e donne nere;

2002 – Il diciannovenne Robert Steinhäuser spara e uccide 17 persone nella sua scuola a Erfurt in Germania;

2005 – Le truppe siriane si ritirarono dal Libano, ponendo fine a oltre 30 anni di occupazione;

2017 – Ultima manovra della Sonda Cassini: tuffo tra gli Anelli di Saturno.