Almanacco | Lunedì 3 ottobre: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno

Lunedì 3 Ottobre è il 276° giorno del calendario gregoriano, mancano 89 giorni alla fine dell’anno.

Santo del giorno: San Dionigi

Proverbio di Ottobre

Ottobre è bello, ma tieni in man l'ombrello

Accadde Oggi

1906 – Prima teatrale del capolavoro di William Vaughn Moody La Grande Barriera

1909 – A Bologna viene fondato il Bologna Football Club 1909

1926 – Si tiene a Vienna il primo congresso dell'Unione Paneuropea

1932 – L'Iraq ottiene l'indipendenza dal Regno Unito

1942 - USA: White Christmas raggiunge il 1º posto nelle classifiche. In seguito ne verranno vendute oltre 30 milioni di copie in tutto il mondo

1957 - La Corte suprema dello Stato della California sentenzia che la raccolta di poesie di Allen Ginsberg Howl and Other Poems non è oscena

1973 – Durante un viaggio in Bulgaria, il segretario del Partito Comunista Italiano Enrico Berlinguer ha un incidente automobilistico che molti ritengono un tentativo di attentato

1981 – Lo sciopero della fame portato avanti dai prigionieri dell'IRA, nel Carcere di Maze, nella località di Long Kesh, vicino a Lisburn, termina dopo sette mesi. Durante lo sciopero sono morti dieci detenuti

1993 – Nel tentativo di catturare dei luogotenenti del signore della guerra Mohamed Farah Aidid, a Mogadiscio (Somalia), 18 Rangers statunitensi e circa 2.000 somali vengono uccisi. Le forze statunitensi si ritireranno dalla Somalia poco dopo

2009 – Azerbaigian, Kazakistan, Kirghizistan e Turchia firmano la creazione del Consiglio di cooperazione dei paesi turcofoni

2011 – Helle Thorning-Schmidt, leader del Partito Socialdemocratico danese diventa il primo ministro danese donna

2012 – Tre autobomba esplodono ad Aleppo nell'angolo est della piazza Saadallah al-Jabiri, la piazza centrale della città, uccidendo 40 persone e ferendone 122.

2017 – Viene assegnato il Premio Nobel per la fisica agli scienziati Rainer Weiss, Kip Thorne e Barry Barish per aver fondato il progetto LIGO per la ricerca sulle onde gravitazionali

Compleanni

Stefano De Martino - ballerino e personaggio tv italiano (3 ottobre 1989)

Zlatan Ibrahimovic - calciatore svedese (3 ottobre 1981)

Clive Owen - attore inglese (3 ottobre 1964)

Per rimanere aggiornato anche sulle previsioni in amore, fortuna e lavoro del tuo segno zodiacale, non perdere l'oroscopo giornaliero di Paolo Fox, ogni mattina in diretta su Radio Lattemiele