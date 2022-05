Almanacco | Martedì 31 Maggio: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno

Martedì 31 Maggio è il 151° giorno del calendario gregoriano. Mancano 214 giorni alla fine dell'anno.

Santo del giorno: Santa Petronilla

Proverbio di Maggio

Se piove a santa Petronilla, pioverà per quaranta giorni

Accadde Oggi

1884 – John Harvey Kellogg brevetta i corn flakes

1962 - A Voghera un treno merci proveniente da Milano non rispetta un semaforo rosso e piomba su un treno carico di passeggeri diretto in Liguria che sostava sul terzo binario: 63 le vittime

1962 - Il criminale nazista Adolf Eichmann viene giustiziato in una prigione a Ramla, in Israele

1972 – A Peteano una pattuglia di Carabinieri, accorsa in seguito ad una telefonata, incappa in una bomba: tre le vittime. L'attentato è impropriamente noto come Strage di Peteano

1997 – Viene inaugurato il Confederation Bridge

2005 – William Mark Felt rivela, dopo decenni di segretezza, di essere la "Gola Profonda" dello Scandalo Watergate

2009 – LILT organizza la giornata contro i tumori provocati dal fumo.

2018 – In Italia Giuseppe Conte ottiene l'incarico di formare un nuovo governo da Sergio Mattarella e propone la lista dei ministri il giorno stesso al presidente della Repubblica

Compleanni

Clint Eastwood - attore e regista tra i piu' famosi negli Stati Uniti. Diversi sono i film di cui e' interprete in vari ruoli. Esempi sono Gran Torino, con Christopher Carley e Bee Vang, nel 2004 Million Dollar Baby, con Hilary Swank e Morgan Freeman, nel 2002 Debito Di Sangue con Wanda De Jesus e Jeff Daniels (31 Maggio 1930)

Adriana Volpe - modella, conduttrice televisiva e attrice italiana (31 Maggio 1973)

Paolo Sorrentino - regista, sceneggiatore e scrittore italiano (31 Maggio 1970)

Per rimanere aggiornato anche sulle previsioni in amore, fortuna e lavoro del tuo segno zodiacale, non perdere l'oroscopo giornaliero di Paolo Fox, ogni mattina in diretta su Radio Lattemiele