Almanacco | Lunedì 31 Ottobre: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno

Lunedì 31 Ottobre è il 304° giorno del calendario gregoriano, mancano 61 giorni alla fine dell’anno.

Santo del giorno: Santa Lucilla di Roma

Proverbio di Ottobre

Vento d'ottobre grida come l'orco: fa cader la ghianda che fa ingrassare il porco

Accadde oggi

1912 – The Musketeers of Pig Alley, diretto da D.W. Griffith, debutta come primo film di gangster

1938 – Grande depressione: nel tentativo di ripristinare la fiducia degli investitori, la New York Stock Exchange svela un programma in quindici punti, mirato a migliorare la protezione del pubblico investitore

1954 – Guerra d'indipendenza algerina: il Fronte Algerino di Liberazione Nazionale inizia la rivolta contro il governo coloniale francese

1961 – In Unione Sovietica, il corpo di Iosif Stalin viene rimosso dal Mausoleo di Lenin

1975 – Bohemian Rhapsody dei Queen viene pubblicata come singolo. È ricordata come una delle canzoni più innovative e particolari della musica rock

1984 – Il primo ministro indiano Indira Gandhi viene assassinata da due guardie del corpo Sikh (a Nuova Delhi scoppiano delle rivolte e quasi 2.000 Sikh innocenti vengono uccisi).

1992 – La Chiesa cattolica riabilita Galileo Galilei dopo la condanna del 1633

1998 – Inizia la Crisi del disarmo iracheno: l'Iraq annuncia che non coopererà più con gli ispettori delle Nazioni Unite

1999 - Il Volo EgyptAir 990, in viaggio da New York al Cairo, si schianta al largo della costa di Nantucket (Massachusetts), uccidendo i 217 a bordo

2002 - Terremoto del Molise: una potente scossa di magnitudo 5.4 della Scala Richter, alle ore 11,32, provoca il crollo della scuola elementare di San Giuliano di Puglia uccidendo 27 bambini e una maestra; altre due donne, residenti nello stesso paese, restano uccise dalle macerie delle proprie abitazioni

2005 – Viene resa pubblica la scoperta di due nuovi satelliti di Plutone: Idra e Notte

2011 – La Terra raggiunge il traguardo di sette miliardi di persone

2020 - Muore Sean Connery

Compleanni

Peter Jackson - regista neozelandese (31 ottobre 1961)

Taylor Mega - modella italiana (31 ottobre 1993)

Larry Mullen Jr - musicista irlandese, batterista U2 (31 ottobre 1961)

Marco Van Basten - allenatore ed ex giocatore di calcio olandese (31 ottobre 1964)

