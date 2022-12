Almanacco | Lunedì 5 Dicembre: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno

Lunedì 5 Dicembre è il 339° giorno del calendario gregoriano, mancano 26 giorni alla fine dell’anno.

Santo del giorno: San Saba Archimandrita

Proverbio di Dicembre

Dicembre vezzoso, anno capriccioso

Accadde oggi

1932 – Il fisico tedesco Albert Einstein ottiene un visto per gli Stati Uniti

1934 – Incidente di Ual Ual in Etiopia tra truppe etiopi e le truppe italiane del presidio

1945 – Cinque aerei del Volo 19 in addestramento scompaiono misteriosamente nel Triangolo delle Bermude

1970 – Dario Fo mette in scena per la prima volta Morte accidentale di un anarchico

1974 – Viene trasmesso l'ultimo episodio del Monty Python's Flying Circus dalla BBC

1994 - Con il memorandum di Budapest sulle garanzie di sicurezza l'Ucraina accetta di rinunciare alle armi nucleari in suo possesso, aderendo al Trattato di non proliferazione nucleare. In cambio, Russia, Stati Uniti e Regno Unito, Cina e Francia si impegnano a preservare la sicurezza, indipendenza ed integrità territoriale dell'Ucraina.

2017 - Morte dell'ex re di Romania Michele I, penultimo dei capi di Stato in carica durante la seconda guerra mondiale a morire

Compleanni

Stefano Bollani - pianista jazz italiano (5 dicembre 1972)

James Lee Burke - scrittore statunitense (5 dicembre 1936) José Carreras - tenore spagnolo (5 dicembre 1946) Maurizio Crozza - comico, imitatore e presentatore tv italiano (5 dicembre 1959)

