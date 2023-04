Almanacco | Venerdì 7 aprile: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno

Venerdì 7 Aprile è il 97° giorno del calendario gregoriano. Mancano 268 giorni alla fine dell'anno.

Santo del giorno: San Giovanni Battista de La Salle

Proverbio di Aprile

Aprile fa il fiore e maggio si ha il colore

Accadde oggi

1920 - Modena, Eccidio di Piazza Grande. I Regi Carabinieri spararono sui lavoratori in sciopero riuniti in Piazza Grande per un comizio indetto dalle due Camere del Lavoro presenti in città, quella socialista e quella anarchica. Cinque i morti. 1940 - Booker T. Washington diviene il primo afro-americano ad essere effigiato su un francobollo degli Stati Uniti 1943 – Albert Hofmann sintetizza in laboratorio l'LSD (Lysergic acid diethylamide) 1948 – L'ONU istituisce l'Organizzazione mondiale della sanità 1953 – Dag Hammarskjöld viene eletto segretario generale delle Nazioni Unite 1956 - La Spagna rinuncia al protettorato sul Marocco. 1968 – Il pilota di Formula 1 Jim Clark muore in un incidente durante una corsa di Formula 2 all'Hockenheimring in Germania 1973 - Firenze, inaugurazione del "Corridoio del Vasari" che collega gli Uffizi a Palazzo Vecchio. 1980 - Gli USA rompono le relazioni diplomatiche con l'Iran imponendo sanzioni economiche dopo che cittadini statunitensi sono tenuti in ostaggio dal 4 novembre '79 1994 – Inizia il massacro di Tutsi a Kigali, Ruanda 1995 – Prima guerra cecena: le truppe paramilitari russe compiono il Massacro di Samashki 1998 – Citicorp e Travelers Group annunciano l'intenzione di fondersi per dare vita al più grosso gruppo di financial-services al mondo: il Citigroup 2000 – Lancio di 2001 Mars Odyssey 2004 - La stampa francese dà notizia del ritrovamento nel mare al largo della Corsica dei resti dell'aeroplano dello scrittore francese Antoine de Saint-Exupéry precipitato in mare il 31 luglio 1944 2018 - L'ex presidente brasiliano Lula, condannato a 12 anni di carcere per corruzione, si consegna spontaneamente alla polizia dopo che i suoi sostenitori glielo avevano impedito

Nati

Alfonso Signorini - giornalista, personaggio televisivo, scrittore, conduttore radiofonico e conduttore televisivo italiano, direttore responsabile della rivista settimanale Chi, specializzato nella cronaca rosa e del settimanale televisivo TV Sorrisi e Canzoni (7 Aprile 1964)

Ezio Greggio - attore, conduttore televisivo. Noto per aver interpretato diversi film di genere comico e per la storica conduzione di Striscia la notizia (7 Aprile 1954)

Russell Crowe - attore neozelandese naturalizzato australiano. Premio Oscar nel 2001 come migliore attore protagonista per Il gladiatore, e' stato iscritto fra le celebrita' della Hollywood Walk of Fame (7 Aprile 1964)

Francis Ford Coppola - regista, sceneggiatore e produttore cinematografico statunitense (7 Aprile 1939)

Gianluca Grignani - cantautore, chitarrista e attore italiano (7 Aprile 1972)

