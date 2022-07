Almanacco | Giovedì 7 Luglio: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno

Giovedì 7 Luglio è il 188° giorno del calendario gregoriano. Mancano 177 giorni alla fine dell'anno.

Santo del giorno: Beato Benedetto XI

Proverbio di Luglio

In Luglio è ricca la terra, ma povero il mare

Accadde oggi

1881 – Prima pubblicazione della versione finale del libro Le avventure di Pinocchio. Storia di un burattino di Carlo Collodi, divulgato a puntate su un quotidiano per ragazzi

1898 – Gli Stati Uniti annettono le Hawaii

1946 – Madre Francesca Saveria Cabrini diventa la prima cittadina americana ad essere canonizzata

1960 – Reggio Emilia: durante scontri tra forze dell'ordine e lavoratori perdono la vita 5 operai. L'evento, noto anche come Strage di Reggio Emilia, ha dato nome ad una Piazza della città, "Piazza Martiri del 7 luglio"

1974 – A Monaco di Baviera la Germania Ovest vince i mondiali di calcio per la seconda volta nella sua storia

1994 - Aden viene occupata dalle truppe dello Yemen del Nord

2005 – Una sequenza di attacchi terroristici sconvolge Londra causando 56 morti e centinaia di feriti

2007 - Live Earth, catena di concerti in tutto il mondo per sensibilizzare l'umanità sul surriscaldamento globale, cui partecipano 150 star della musica moderna come Madonna, Shakira, Red Hot Chili Peppers e Genesis

2009 – Allo Staples Center di Los Angeles si svolgono i funerali del cantante e ballerino Michael Jackson, morto il 25 giugno dello stesso anno a 50 anni per un'intossicazione acuta da propofol, un potente anestetico

2018 – Bari, Papa Francesco incontra i patriarchi delle Chiese orientali (cattolici, ortodossi, protestanti) nella Basilica di San Nicola

Compleanni

Marta Zoffoli - attrice italiana (7 Luglio 1972)

Michele Mirabella - personaggio televisivo italiano. Diversi i film di cui e' interprete in vari ruoli tra cui: nel 1986 Troppo Forte con Carlo Verdone e Mario Brega nel 1983 Acqua E Sapone con Carlo Verdone e Florinda Bolkan. Ha condotto Apprescindere, Elisir e Pronto Elisir su Rai Tre (7 Luglio 1943)

Licia Colo' - conduttrice televisiva italiana, nota al grande pubblico come la conduttrice del popolare programma di viaggi Alle falde del Kilimangiaro. La Colo' e' inoltre autrice di numerosi libri che raccontano le sue esperienze in giro per il mondo (7 Luglio 1962)

Per rimanere aggiornato anche sulle previsioni in amore, fortuna e lavoro del tuo segno zodiacale, non perdere l'oroscopo giornaliero di Paolo Fox, ogni mattina in diretta su Radio Lattemiele