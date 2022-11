Almanacco | Lunedì 7 Novembre 2022: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno

Lunedì 7 Novembre è il 311° giorno del calendario gregoriano, mancano 54 giorni alla fine dell’anno.

Santo del giorno: Sant'Ernesto

Proverbio di Novembre

Novembre bagnato, in aprile fieno al prato

Accadde Oggi

1929 – A New York il Museum of Modern Art apre al pubblico

1932 – Buck Rogers in the 25th Century viene trasmesso per radio per la prima volta

1963 – Germania: a Lengede 11 minatori vengono estratti da una miniera crollata 14 giorni prima

1987 – Tunisia: il presidente Habib Bourguiba viene rovesciato e sostituito dal primo ministro Zine El-Abidine Ben Ali

1996 – La NASA lancia il Mars Global Surveyor

2000 – Hillary Clinton viene eletta al Senato degli Stati Uniti, diventando la prima First lady ad ottenere un incarico parlamentare

2002 – L'Iran vieta la pubblicità dei prodotti statunitensi

2007 - In Finlandia nel Massacro della scuola di Jokela muoiono 9 persone incluso l'assassino e 12 vengono ferite durante una sparatoria

2008 – Jigme Khesar Namgyal Wangchuck viene eletto re del Bhutan

2020 - Joe Biden vince le elezioni presidenziali degli Stati Uniti d’America

Compleanni

Massimo Ciavarro - attore e produttore italiano (7 novembre 1957)

David Guetta - dj e produttore discografico francese (7 novembre 1967)

Joni Mitchell - cantautrice canadese (7 novembre 1943)

Gigi Riva - calciatore italiano (7 novembre 1944)

