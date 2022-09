Almanacco | Mercoledì 7 Settembre: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno

Mercoledì 7 Settembre è il 251° giorno del calendario gregoriano, mancano 114 giorni alla fine dell’anno.

Santo del giorno: Santa Regina di Alise

Proverbio di Settembre

Di Settembre l'uva rende e il fico pende

Accadde oggi

1911 – Il poeta francese Guillaume Apollinaire viene arrestato e imprigionato poiché sospettato di aver rubato la Monna Lisa dal Museo del Louvre

1938 – In Italia viene promulgato il Regio decreto n. 1381 - Provvedimenti nei confronti degli ebrei stranieri

1953 – Nikita Khruš?ëv diventa capo del Comitato Centrale dei Soviet

1955 – Disordini di Istanbul: pogrom orchestrato dal Partito Democratico del primo ministro turco Adnan Menderes e dal partito "Cipro è turca". Una folla turca, precedentemente trasportata in città in camion, assalta la comunità greca di Istanbul per varie ore. 32 tra mutilati, feriti e donne stuprate, tra 13 e 16 morti durante e dopo il pogrom a causa delle bastonate e degli incendi intenzionalmente appiccati. Gravi danni alle proprietà greche

1965 – Guerra del Vietnam: come continuazione dell'Operazione Starlight effettuata ad agosto, i Marines statunitensi e le forze del Vietnam del Sud iniziano l'Operazione Pirahna, sulla Penisola di Batangan, 37 km a sud della base navale di Chu Lai

1977 – Vengono firmati dei trattati tra Panama e gli Stati Uniti sullo status del Canale di Panama. Gli USA concordano nel trasferire il controllo del canale a Panama, alla fine del XX secolo

1979 - Debutto del canale televisivo statunitense di sport e intrattenimento ESPN

1986 – Desmond Tutu diventa il primo nero a guidare la Chiesa anglicana in Sudafrica

1988 – Abdul Ahad Mohmand, il primo afghano nello spazio, rientra a terra a bordo della navetta sovietica Soyuz TM-5, dopo nove giorni passati sulla Stazione spaziale Mir

1995 – Nasce una stella, Claudia Villaggio, MEMENTO.

2011 – In un incidente aereo avvenuto poco dopo il decollo a Jaroslavl' tutti i componenti della squadra di hockey su ghiaccio locale trovano la morte

Compleanni

Andrea Molino - giornalista e conduttore televisivo italiano (7 Settembre 1964)

Edilberta Antonia Angelillo - attrice italiana (7 Settembre 1961)

Evan Rachel Wood - attrice statunitense (7 Settembre 1987)

