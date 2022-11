Almanacco | Martedì 8 Novembre: accadde oggi, compleanni, santo e proverbi del giorno

Martedì 8 Novembre è il 312° giorno del calendario gregoriano, mancano 53 giorni alla fine dell’anno.

Santo del giorno: San Goffredo

Proverbio di Novembre

Novembre gelato addio seminato

Accadde Oggi

1933 – Grande depressione: New Deal – il presidente statunitense Franklin D. Roosevelt presenta la Civil Works Administration, un'organizzazione studiata per creare posti di lavoro per più di 4 milioni di disoccupati.

1934 – L'Accademia di Svezia assegna il Premio Nobel per la letteratura a Luigi Pirandello.

1949 - In India viene condannato a morte Nathuram Godse, l'assassino del Mahatma Gandhi

1950 – Guerra di Corea: il tenente dell'aviazione statunitense Russell J. Brown abbatte due MiG-15 nordcoreani nella prima battaglia tra aerei a reazione della storia.

1960 – John F. Kennedy viene eletto sconfiggendo Richard Nixon, diventando così il più giovane presidente degli Stati Uniti.

1977 - L'archeologo greco Manolis Andronikos durante degli scavi archeologici presso Verghina scopre la tomba di Filippo II di Macedonia.

1987 - A Enniskillen (Irlanda del Nord), una bomba dell'IRA esplode durante una cerimonia in ricordo dei caduti di guerra britannici, uccidendo undici persone. L'evento viene ricordato con pathos dagli U2, in concerto la sera stessa, prima della canzone Sunday Bloody Sunday (presente, fra l'altro, nel film "Rattle and Hum").

1994 – Per la prima volta in 40 anni il Partito Repubblicano ottiene la maggioranza sia alla Camera dei rappresentanti che al Senato, a seguito delle elezioni di metà mandato.

2002 – Nazioni Unite – Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite emana la Risoluzione ONU 1441 riguardante il disarmo dell'Iraq, che costringe Saddam Hussein a disarmarsi o ad affrontare "gravi conseguenze".

2016 – Stati Uniti d'America - Elezioni presidenziali: vince il candidato repubblicano Donald Trump contro quello democratico Hillary Clinton.

Compleanni

Federica Vincenti - attrice italiana (8 Novembre 1983)

Gioia Spaziani - attrice italiana (8 Novembre 1975)

Leonardo Sgavetti - musicista, fisarmonicista e pianista italiano, membro a partire dal 2008 del gruppo combat folk Modena City Ramblers, suonando vari strumenti (8 Novembre 1972)

Sandro Ghiani - attore, sceneggiatore, regista teatrale e scrittore italiano, ha lavorato sia per il cinema che per la televisione e la radio (8 Novembre 1953)

