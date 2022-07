Almanacco | Sabato 9 Luglio: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno

La licenza di pugile di Mike Tyson viene sospesa per almeno un anno ed egli viene multato per 3 milioni di dollari per aver morsicato un orecchio ad Evander Holyfield durante un incontro di pugilato: ricorrenze, avvenimenti, santo e proverbio del giorno