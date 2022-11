Almanacco | Mercoledì 9 Novembre: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno

Mercoledì 9 Novembre è il 313° giorno del calendario gregoriano, mancano 52 giorni alla fine dell’anno.

Santo del giorno: Santa Elisabetta

Proverbio di Novembre

Se in novembre non hai arato, tutto l’anno sarà tribulato

Accadde Oggi

1943 – Viene creata la United Nations Relief and Rehabilitation Administration, due anni prima della creazione delle Nazioni Unite

1963 – In Giappone, un'esplosione in una miniera di carbone uccide 458 minatori e ne manda in ospedale altri 839 a causa dell'avvelenamento da monossido di carbonio

1968 – Nella Comunità economica europea entra in vigore l'accordo sulla libera circolazione dei lavoratori tra i paesi membri.

1971 – Tragedia della Meloria: alle prime ore del mattino, nel riquadro di mare antistante la Torre della Meloria, precipita un C-130 della RAF. Perdono la vita 46 paracadutisti italiani della Folgore e i 6 componenti inglesi dell'equipaggio. Nell'ambito delle operazioni per la localizzazione del relitto del velivolo, si registra l'ulteriore decesso di un sommozzatore del Col Moschin.

1989 – Guerra fredda: cade simbolicamente e fisicamente il Muro di Berlino che divideva in due la città dal 1961

1991 – Nei pressi di Culham, il Joint European Torus, il più grande e potente tokamak al mondo s'illumina grazie al primo esperimento di fusione nucleare controllata sulla Terra

1993 – Stari Most, il "ponte vecchio" nella parte bosniaca di Mostar, costruito nel 1566, crolla dopo diversi giorni di bombardamento

1998 - Nella più grande causa civile della storia degli Stati Uniti, un giudice federale approva una sentenza che richiede a dozzine di società di brokeraggio di pagare 1,03 miliardi di dollari a investitori imbrogliati sullo schema di fixing del NASDAQ

2003 - Un attacco-suicida terroristico a Riad (Arabia Saudita), uccide 17 persone durante il mese sacro del Ramadan

2004 – Mozilla Foundation lancia la versione 1.0 del suo browser, Mozilla Firefox

2005 – Dal Cosmodromo di Bajkonur (Kazakistan), l'Agenzia Spaziale Europea lancia la sonda spaziale Venus Express per l'esplorazione di Venere.

2016 – Elezioni presidenziali negli Stati Uniti d'America del 2016: Donald Trump viene eletto presidente degli Stati Uniti d'America con il 46,1 % dei voti

Compleanni

Alessandro Del Piero - ex calciatore italiano, campione del mondo con la Nazionale Italiana nel 2006 (9 Novembre 1974)

Biagio Antonacci - cantautore italiano (9 Novembre 1963)

Michael Keaton - all'anagrafe Michael John Douglas, attore statunitense (9 Novembre 1951)

Fabrizio Apolloni - attore, doppiatore e conduttore televisivo italiano (9 Novembre 1964)

Per rimanere aggiornato anche sulle previsioni in amore, fortuna e lavoro del tuo segno zodiacale, non perdere l'oroscopo giornaliero di Paolo Fox, ogni mattina in diretta su Radio Lattemiele