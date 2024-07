Almanacco | Giovedì 11 luglio: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno

Giovedì 11 Luglio è il 193° giorno del calendario gregoriano. Mancano 173 giorni alla fine dell'anno.

Santo del giorno: San Benedetto da Norcia

Proverbio di Luglio

Luglio poltrone porta la zucca col melone

Accadde oggi

1914 – Babe Ruth debutta nella Major League Baseball

1944 – Franklin Delano Roosevelt dichiara di voler concorrere per un quarto mandato come presidente degli Stati Uniti

1955 – La frase In God We Trust (Confidiamo in Dio) viene aggiunta su tutte le banconote statunitensi

1960 – Il Dahomey (oggi Benin), l'Alto Volta (oggi Burkina Faso) ed il Niger ottengono l'indipendenza

1963 – Nelson Mandela viene accusato di sabotaggio e altri crimini equivalenti al tradimento

1971 – Le miniere di rame del Cile vengono nazionalizzate

1975 – Archeologi cinesi scoprono un grande luogo di sepoltura contenente 6.000 statue di argilla raffiguranti guerrieri, risalenti al 221 a.C.

1982 – La Nazionale di calcio dell'Italia vince il suo terzo titolo mondiale.

1987 – Secondo le Nazioni Unite, la popolazione mondiale oltrepassa i 5 miliardi

2002 – La rivista Nature presenta ufficialmente i resti fossili di una nuova specie di ominidi, Sahelanthropus tchadensis, o più familiarmente "Toumaï", scoperta in Ciad

2006 – Attacchi terroristici sconvolgono la città indiana di Mumbai, oltre 180 morti

2021 – A Londra l'Italia batte l'Inghilterra per 3-2 dopo i calci di rigore nella finale degli Europei di calcio 2020 (1-1 dopo i tempi supplementari). È il secondo titolo europeo conquistato dagli Azzurri, cinquantatré anni dopo il precedente trionfo a Italia '68.

Compleanni

Achille Lauro - cantante italiano (11 luglio 1990)

Giorgio Armani - stilista italiano (11 luglio 1934)

Coez - cantautore e rapper italiano (11 luglio 1983)