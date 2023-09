Almanacco | Lunedì 4 Settembre: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno

Lunedì 4 Settembre è il 247° giorno del calendario gregoriano, mancano 118 giorni alla fine dell’anno.

Santo del giorno: Santa Rosalia

Proverbio di Settembre

A Settembre chi è esperto non viaggia mai scoperto

Accadde oggi

1882 – Thomas Edison inaugura a New York la prima rete d'illuminazione elettrica al mondo

1888 – George Eastman registra il marchio Kodak e deposita un brevetto per la fotocamera che utilizza il rullino

1904 – A Buggerru i Carabinieri sparano sulla folla di minatori, in sciopero per ottenere un aumento salariale, provocando 4 morti e 11 feriti

1920 – Ultimo giorno del calendario giuliano in Bulgaria che viene sostituito dal calendario gregoriano

1923 – A Lakehurst (New Jersey), il primo dirigibile statunitense, lo ZR-1 USS Shenandoah, compie il suo volo inaugurale

1951 - La Cina interrompe le relazioni diplomatiche con il Vaticano espellendo dal suo territorio il Nunzio apostolico Antonio Riberi.

1957 – Orval Faubus, governatore dell'Arkansas, chiama la Guardia Nazionale per impedire agli studenti neri di iscriversi alla Little Rock Central High School di Little Rock

1972 – Il nuotatore Mark Spitz vince la sua settima medaglia d'oro alle Olimpiadi di Monaco. Il suo record di sette ori in un'unica edizione dei Giochi rimarrà imbattuto fino al 2008, quando Michael Phelps conquisterà 8 medaglie d'oro durante le Olimpiadi di Pechino

1977 – Francesco Moser a San Cristóbal in Venezuela vince i Campionati del mondo di ciclismo su strada davanti a Dietrich Thurau

1995 – La Quarta conferenza mondiale sulle donne si apre a Pechino con oltre 4.750 delegati provenienti da 181 nazioni

1996 – Le Forze Armate Rivoluzionarie della Colombia attaccano una base militare a Guaviare (Colombia) dando il via a tre settimane di guerriglia che provocheranno la morte di almeno 130 colombiani

1997 – A Lorain (Ohio), l'ultima Ford Thunderbird esce dalla catena di montaggio.

1998 - Viene fondata la società Google.

1999 – A Bujnaksk, in Daghestan, un'autobomba distrugge una palazzina di cinque piani facendo 64 morti (di cui 23 bambini) e 146 feriti.

Nati

Amedeo Umberto Rita Sebastiani - conosciuto come Amadeus, conduttore televisivo e conduttore radiofonico italiano molto noto (4 Settembre 1962)

Beyonce' Giselle Knowles - conosciuta come Beyonce', cantante, attrice e imprenditrice statunitense (4 Settembre 1981)

Carmen Carla Consoli - nota come Carmen Consoli, cantautrice italiana, soprannominata 'la cantantessa' (4 Settembre 1974)

Stefano Cassetti - attore e designer italiano (4 Settembre 1974)

Stefania Dadda - attrice e regista italiana famosa per aver interpretato Elias nella serie I Ragazzi Della Terza C (4 Settembre 1964)