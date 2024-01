Almanacco | Lunedì 8 Gennaio: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno

Lunedì 8 Gennaio è l'8° giorno del calendario gregoriano. Mancano 357 giorni alla fine dell'anno.

Santo del giorno: San Severino

Proverbio di Gennaio

San Severino dalla barba bianca, di neve ne porta una gamba

Accadde oggi

1889 – Herman Hollerith riceve un brevetto per la sua macchina tabulatrice elettrica

1922 – Frana catastrofica a San Fratello in provincia di Messina in Sicilia

1930 – Roma: il principe Umberto di Savoia sposa Maria José del Belgio

1935 – Elvis Presley nasce a Tupelo, nel Mississippi

1944 – Si apre a Verona il processo contro sei dei diciannove membri del Gran consiglio del fascismo che nella seduta del 25 luglio del 1943 avevano sfiduciato Benito Mussolini. Si trattava di Tullio Cianetti, Galeazzo Ciano, Emilio De Bono, Luciano Gottardi, Giovanni Marinelli e Carlo Pareschi

1947 - David Robert Jones, in arte David Bowie, nasce a Brixton, sobborgo a sud di Londra

1958 – Il quattordicenne Bobby Fischer vince i campionati statunitensi di scacchi

1959 - Fidel Castro entra a L'Avana dopo l'abbandono del paese da parte del generale Batista

1962 - La Gioconda di Leonardo da Vinci viene esibita negli Stati Uniti per la prima volta (National Gallery of Art di Washington)

1973 – Scandalo Watergate: inizia il processo di sette uomini accusati di aver piazzato cimici negli uffici del Partito Democratico

1980 – Gli agenti di Polizia Antonio Cestari, Rocco Santoro e Michele Tatulli vengono uccisi in un agguato dalle Brigate Rosse (colonna "Walter Alasia")

1989 – Disastro aereo di Kegworth: il volo 92 della British Midland, un Boeing 737-400 di ultima generazione, si schianta sull'autostrada M1. Muoiono 47 passeggeri

1991 – Viene fondato il partito della Lega Nord

1992 – Il presidente statunitense George H. W. Bush si ammala mentre è in visita in Giappone e vomita sul primo ministro giapponese

1993 – Beppe Alfano viene ucciso per mano della mafia

2009 – Viene scoperto un nuovo fiore sulle Dolomiti. È una nuova specie della Genziana blu

2010 – Approvato in Portogallo un disegno di legge per il matrimonio tra persone dello stesso sesso

2011 – Arizona, in un comizio a Tucson, da parte della deputata Gabrielle Giffords, muoiono 6 persone e ne vengono ferite 13 per una sparatoria che vedeva come obiettivo la stessa deputata ferita gravemente alla testa. L'attentato non comprenderebbe un piano più grande contro il partito e quindi neanche di origine terroristica

Nati

David Bowie - e' stato un cantante, attore e compositore inglese (8 Gennaio 1947)

Francesco Coco - ex calciatore nato in Italia (8 Gennaio 1977)

Manuela Arcuri - modella e attrice italiana (8 Gennaio 1977)

John McTiernan - regista statunitense (8 Gennaio 1951)

Amber Benson - attrice, ballerina, sceneggiatrice, cantante e produttrice cinematografica statunitense (8 Gennaio 1977)