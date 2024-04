Almanacco | Martedì 9 Aprile: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno

Martedì 9 Aprile è il 99° giorno del calendario gregoriano. Mancano 266 giorni alla fine dell'anno.

Santo del giorno: San Massimo

Proverbio di Aprile

Fidarsi alla buona stagione d'aprile, è come fare i conti innanzi l'oste

Accadde oggi

1868 - Bologna: Giosuè Carducci, titolare della cattedra di letteratura italiana all'Università di Bologna, viene sospeso per 75 giorni, per aver sottoscritto una lettera diretta a Giuseppe Mazzini e Giuseppe Garibaldi

1947 - USA: tre tornado causano la morte di 181 persone e il ferimento di altre 970 in Texas, Oklahoma e Kansas

1948 - Massacro di Deir Yassin: su ordine del futuro primo ministro israeliano Menachem Begin, l'organizzazione paramilitare Irgun attacca il villaggio arabo di Deir Yassin uccidendo 250 persone.

1967 - USA: battesimo dell'aria per il Boeing 737, il più diffuso aereo di linea del mondo; entrerà in servizio per la Lufthansa nel febbraio del 1968

1969 - Italia: a Battipaglia la chiusura di due fabbriche provoca una sommossa popolare e due vittime

1970 - Italia: Genova, la nave London Valour, battente bandiera inglese, carica di cromo, naufraga a causa di una violenta mareggiata a poche decine di metri dal porto: venti marinai morti, per lo più indiani e filippini

1986 - Francia: il governo fissa regole contro la privatizzazione della casa automobilistica Renault

1989 - Italia: Eugenio Scalfari e Carlo Caracciolo vendono il pacchetto azionario dell'Editoriale L'Espresso alla Mondadori di Carlo De Benedetti. Comincia uno scontro con l'azionista Silvio Berlusconi per il controllo della casa editrice. La partita si concluderà due anni dopo, il 30 aprile 1991

1991 - La Georgia dichiara la sua indipendenza dall'Unione Sovietica

1999 - Nigeria: assassinato il presidente Ibrahim Baré Maïnassara

2000 - Viene beatificata Mariam Thresia Chiramel Mankidyan

2002 - Regno Unito: funerali nell'Abbazia di Westminster della regina madre Elizabeth Bowes-Lyon

2005 - Il principe del Galles Carlo sposa Camilla Parker-Bowles

2006 - Italia: elezioni politiche per la prima volta con la Legge elettorale Calderoli, nota come "porcellum": si afferma con un minimo scarto la coalizione di centrosinistra guidata da Romano Prodi; ottiene così un'ampia maggioranza alla Camera, grazie al premio su base nazionale, ma una maggioranza esigua al Senato, perché i premi su base regionale si elidono a vicenda.

Nati

Fabio Di Tomaso - attore canadese, conosciuto per aver partecipato a Flor Speciale come te (9 Aprile 1977)

Fabrizio Moro - pseudonimo di Fabrizio Mobrici, cantautore e chitarrista italiano (9 Aprile 1975)

Giovanni Allevi - pianista e compositore italiano (9 Aprile 1969)

Kristen Stewart - attrice statunitense (9 Aprile 1990)

Patty Pravo - all'anagrafe Nicoletta Strambelli, cantante italiana (9 Aprile 1948)