Almanacco | Martedì 18 Maggio: accadde oggi, oroscopo, proverbio e santo del giorno

Martedì 18 Maggio è il 138° giorno del calendario gregoriano, mancano 227 giorni alla fine dell’anno.

Santo del giorno: San Felice da Cantalice

Proverbio di Maggio

La febbre di Maggio dà salute per tutto l'anno

Accadde Oggi

1450 – I ribelli di Jack Cade vengono scacciati da Londra dalle truppe lealiste, facendo crollare la ribellione

1593 – Le accuse di eresia al commediografo Thomas Kyd portano ad un mandato di arresto per Christopher Marlowe

1804 – Napoleone Bonaparte viene proclamato imperatore dei francesi dal Senato francese

1896 – Nel Campo di Chodynka, presso Mosca, 1.389 persone muoiono schiacciate dalla folla riunitasi per festeggiare l'incoronazione di Nicola II di Russia

1910 – La Terra passa attraverso la coda della Cometa di Halley

1933 – New Deal: il presidente degli Stati Uniti Franklin Delano Roosevelt firma l'atto di creazione della Tennessee Valley Authority

1951 – Il Consiglio di sicurezza dell'ONU condanna Israele per l'attacco alla Siria, e ingiunge allo Stato ebraico di far rientrare gli abitanti espulsi

1993 – Dopo undici anni di latitanza, all'alba viene arrestato il boss mafioso Nitto Santapaola. Si nascondeva in Sicilia, nelle campagne di Mazzarrone (Catania)

2005 – Durante una spedizione italiana sull'Annapurna, una valanga travolge gli alpinisti, causando la morte di Christian Kuntner, originario dell'Alto Adige

2006 – Il Nepal con una risoluzione del parlamento si dichiara Stato laico

2018 – All'Aeroporto di L'Avana, un aereo in fase di decollo si schianta al suolo provocando la morte di 107 passeggeri

Nati

Enrico Brignano - attore, regista, cabarettista e conduttore televisivo italiano (18 Maggio 1966)

Anders Ahlbom Rosendahl - attore svedese (18 Maggio 1947)

Anna Melato - attrice, cantautrice e doppiatrice italiana (18 Maggio 1952)

Papa Giovanni Paolo II - nato Karol Jozef Wojtyla, Wadowice e' stato il 264° vescovo di Roma e papa della Chiesa cattolica e 6° sovrano dello Stato della Citta' del Vaticano. Fu eletto papa il 16 ottobre 197 e, In seguito alla causa di canonizzazione, il 1° maggio 2011 fu proclamato beato. Verra' festeggiato annualmente nel giorno del suo insediamento, il 22 ottobre (18 Maggio 1920)

Oroscopo del giorno

Le previsioni astrologiche segno per segno su amore, fortuna, lavoro e dell'oroscopo di Paolo Fox, in diretta tutte le mattine su Radio Lattemiele, per la giornata di martedì 18 Maggio 2021:

Ariete. Se qualcuno ti interessa e risponde in maniera positiva ai tuoi atteggiamenti, tenta un approccio oggi. Nel lavoro sono giornate in cui può arrivare una buona notizia.

Toro. Attenzione ai rapporti con Scorpione, Leone e Acquario che sono conflittuali. Nel lavoro a chiamata si può anche accettare qualcosa di nuovo, ma valuta bene.

Gemelli. Non sottovalutare un incontro, anche se c’è una discussione da affrontare. Nel lavoro se sei in crisi non fare passi azzardati.

Cancro. Una nuova amicizia può diventare importante verso giugno. Nel lavoro arrivano novità: successo in arrivo entro settembre.

Leone. Oggi la Luna è nel tuo segno e risvegli un amore profondo. Nel lavoro chi studia o cerca lavoro deve muoversi con cautela.

Vergine. Giornata da esser cauti nei sentimenti, ancora così. Nel lavoro molti si aspettando delle novità ma in questo momento è necessario riflettere prima di agire.

Bilancia. In questo periodo c’è più voglia di amare, se cerchi la persona giusta potresti davvero incontrarla. Nel lavoro è un periodo difficile ma Giove e Saturno sono favorevoli per nuovi contatti.

Scorpione. Giornata stressante per colpa della Luna dissonante. Nel lavoro qualche imprevisto è possibile, resta vigile oggi.

Sagittario. Luna favorevole: ci sono dei recuperi per le coppie in crisi. Nel lavoro in molti hanno dovuto affrontare un problema ma non innervosirti anche se c’è della routine.

Capricorno. La situazione migliora in amore, la Luna non è più opposta. Nel lavoro c’è un ostacolo da superare un po’ difficile.

Acquario. Ancora una giornata sottotono per colpa della Luna opposta… rimanda le discussioni al 20. Nel lavoro se qualcosa non va per il verso giusto è ora di ribellarsi.

Pesci. Questa seconda parte di maggio non risolve tutti i tuoi problemi d’amore ma Giove inizia un transito nel tuo segno! Nel lavoro c’è una proposta anche se tutto sembra essere ancora lontano, giugno sarà migliore.