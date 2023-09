Almanacco | Sabato 2 Settembre: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno

Sabato 2 Settembre è il 245° giorno del calendario gregoriano, mancano 120 giorni alla fine dell’anno.

Santo del giorno: San Zenone

Proverbio di Settembre

Aria settembrina fresco la sera e fresco la mattina

Accadde oggi

1901 - Il vicepresidente statunitense Theodore Roosevelt pronuncia la famosa frase "parlate con dolcezza e tenete pronto un bastone" alla fiera di Stato del Minnesota

1927 - Bologna: lo svedese Arne Borg è il primo uomo della storia a nuotare i 1500 m in meno di 20 minuti

1943 - Salvatore Giuliano viene ufficialmente dichiarato bandito

1963 - Fondazione della Bruce McLaren Motor Racing Ltd. a New Malden (dal 1965 incorporato in Kingston upon Thames), Londra, da parte dell'omonimo pilota di Formula 1, Bruce McLaren

1973 - A Barcellona Felice Gimondi diventa Campione del mondo di ciclismo su strada, battendo allo sprint Freddy Maertens e Luis Ocaña

1980 - Scompaiono a Beirut, in Libano, i due giornalisti italiani Italo Toni e Graziella De Palo

1990 - Entra in vigore la Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia, approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989

1998 - Il Tribunale penale internazionale per il Ruanda delle Nazioni Unite riconosce Jean-Paul Akayesu, l'ex-sindaco di una piccola città dello stato africano, colpevole di nove imputazioni di genocidio. È la prima volta che la legge sul bando del genocidio del 1948 viene applicata

Compleanni

Marc Augé - etnologo e antropologo francese (2 settembre 1935)

Jimmy Connors - tennista statunitense (2 settembre 1952)

Antonia Klugmann - chef italiana (2 settembre 1979)

Keanu Reeves - attore canadese (2 settembre 1964)