Si apre l'anno del Bufalo: previsioni, oroscopo e data del capodanno cinese 2021

Venerdì 12 Febbraio 2021 ha inizio secondo il calendario lunisolare cinese l’anno del Bufalo (o del Toro, o del Bue) che si concluderà il 31 Gennaio 2022.

Il primo giorno dell’anno coincide con la Festa di Primavera ed è tra le feste tradizionali più sentite dell’estremo Oriente toccando paesi quali Cina, Giappone, Bhutan, Mongolia, Taiwan, Corea, Singapore, Vietnam e Malaysia. Essendo lunisolare, il calendario cinese differisce da quello gregoriano e stabilisce la data d’inizio di ogni mese a seconda della luna nuova. Di conseguenza la data del primo mese dell’anno può variare di circa 29 giorni venendo a coincidere con la seconda luna nuova dopo il solstizio d’inverno, evento che ha luogo tra il 21 Gennaio ed il 20 Febbraio del calendario gregoriano.

Il capodanno cinese viene festeggiato in particolare nei paesi sopracitati e in tutte le comunità cinesi presenti nel mondo per 15 giorni concludendosi con la tradizionale e famosissima Feste delle Lanterne, evento suggestivo di “magica” bellezza che ogni anno attrae in Oriente milioni di persone.

Parallelo al capodanno cinese vi è l’omonima astrologia, secondo la quale ogni anno è associato ad un segno animale e da un ramo terrestre che, uniti, vanno a comporre un ciclo di 12 elementi:

Segno animale | Esempio di data Capodanno

Topo | 25 Gennaio 2020

Bufalo | 12 Febbraio 2021

Tigre | 14 Febbraio 2010

Coniglio | 3 Febbraio 2011

Drago | 23 Gennaio 2012

Serpente | 10 Febbraio 2013

Cavallo | 31 Gennaio 2014

Capra | 19 Febbraio 2015

Scimmia | 8 Febbraio 2016

Gallo | 28 Gennaio 2017

Cane | 16 Febbraio 2018

Maiale | 5 Febbraio 2019

Il capodanno determina il passaggio tra ogni elemento.

*Se si vuole calcolare l’appartenenza di una persona ad un segno dell’oroscopo cinese in base all’anno gregoriano si deve tenere conto dello slittamento del corrispondente anno lunare cinese di circa un mese all’inizio e alla fine dello stesso. Ad esempio, i nati nel 1997 prima del 7 Febbraio apparterranno al Topo invece che al segno del Bufalo.

Anno del Bufalo: caratteristiche 2021

Il 12 Febbraio 2021 si apre l’anno del Bufalo, il secondo segno animale del calendario cinese. Furono sotto lo stesso segno anche gli anni 1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997 e 2009.

Secondo le caratteristiche descritte dal segno animale, le persone nate sotto il segno del Bufalo sono affidabili, oneste, modeste e calme. Come l’animale in sè, hanno la forza e la pazienza di lavorare sodo e duramente e la capacità di tollerare e superare difficoltà senza lamentarsi e affrontando ogni problema con determinazione.

I Bufali sono ambiziosi e, grazie alla loro mente logica, sono estremamente sistematici in qualsiasi cosa facciano. Se necessario sono eloquenti ed articolate. Sono gentili e positivi, eloquenti ed articolati quando necessario ma sempre con i piedi ben piantati per terra. Sono preparati e determinati nel lavorare a lungo per creare un nido accogliente, confortevole e stabile per loro e per la loro famiglia. Amano aiutare gli altri con sincerità e senza opportunismo.

Il Bufalo è altresì simbolo di prosperità e lavoro sodo, motivo per il quale ci auguriamo che l’anno a venire sia per tutti ricco di opportunità, nonostante le difficoltà, progetti e sogni da realizzare.