Il Lambrusco di Sorbara tra i vini migliori in Emilia Romagna: ecco le 6 bottiglie modenesi premiate

Il Lambrusco di Sorbara è tra i protagonisti dell'anteprima Tre Bicchieri 2023 di Gambero Rosso dedicata alla regione Emilia Romagna. Quattordici i vini selezionati, sei le cantine modenesi che producono - secondo la celebre guida - i miglioni vini dell'Emilia Romagna.

Il lavoro svolto dal Consorzio è esemplare per tante Denominazioni - si legge nella pagina dedicata del sito web Gambero Rosso - e il vino emiliano per eccellenza è sempre più forte in Italia e nei mercati internazionali. Forza che abbiamo riscontrato anche negli assaggi, cosa che ci rende sempre più convinti che l'unione (vera) tra i produttori faccia salire la qualità generale del vino. Sei i Tre Bicchieri assegnati al Lambrusco: il capofila è senza dubbio il Sorbara, ma se si osserva la Guida in profondità ci si accorge che tante altre tipologie - a partire dal Reggiano, passando per il Grasparossa e il Salamino - arrivano a punteggi di tutto rispetto). A prescindere dai massimi riconoscimenti però, bisogna ammettere che la piacevolezza, la bevibilità, la pulizia dei Lambrusco è alle stelle e tutto ciò avviene sempre con prezzi altamente popolari.

Ecco i vini emiliani premiati:

Lambrusco di Sorbara Brut M. Cl. Rosé 2017 - Cantina della Volta

Lambrusco di Sorbara del Fondatore 2021 - Cleto Chiarli Tenute Agricole

Lambrusco di Sorbara Leclisse 2021 Alberto Paltrinieri

Lambrusco di Sorbara Omaggio a Gino Friedmann FB 2021 Cantina di Carpi e Sorbara

Lambrusco di Sorbara Purezza - Silvia Zucchi 2021 Zucchi

Tre Bicchieri 2023, i migliori vini dell'Emilia Romagna: la lista completa