Secondo TheFork l'Antica Moka di Modena è il terzo ristorante migliore d'Italia

Quest'anno, per la prima volta, TheFork, la piattaforma digitale dedicata al mondo della ristorazione, consultata ed utilizzata dagli amanti del buon cibo, ha stilato una personale classifica dei migliori 100 ristoranti d'Italia. Anche Modena è inclusa nell'esclusiva selezione: nello specifico, è il ristorante Antica Moka, ubicato in via Emilia Est, al civico 1496, a conquistarsi un posto d'onore e aggiudicarsi - secondo TheFork - il titolo di terzo ristorante migliore di tutta Italia.

Terzo gradino del podio, dunque, per la raffinata cucina di Anna Maria Barbieri, dal giorno zero chef del ristorante Antica Moka, unita all'esperienza del marito Giuseppe e del figlio Sandro; una cucina all'insegna della qualità e di antichi sapori legati alla tradizione.

La classifica è stata stilata seguendo precisi criteri resi noti dallo stesso portale TheFork:

la lista è stata elaborata sulla base di parametri che mettono assieme il punteggio, le recensioni, le prenotazioni e le visite sulla scheda del ristorante, valutandone le performance nell'ultimo anno. Poi, naturalmente, dato che il gusto è soggettivo, ci sarà sicuramente chi non sarà d'accordo e ha il suo locale preferito, che magari non rientra nella "top 100"

La classifica completa di TheFork: ecco i 100 migliori ristoranti d'Italia