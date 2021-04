Pranzo di Pasqua | Idee facili e veloci per antipasti creativi a tema

Ecco tre semplici ricette per antipasti ed entree simpatici e creativi, ideali per stupire gli ospiti durante il pranzo pasquale

La Domenica di Pasqua si avvicina e, con essa, il tipico pranzo pasquale all’insegna dei prodotti enogastronomici del nostro territorio. Per accompagnare e donare un tocco di fantasia e colore al momento di convivio, ecco alcune semplici ricette di antipasti simpatici e creativi.

Pulcini di uova sode

Ingredienti per 4 pulcini

4 uova sode

80 gr di tonno

1 cucchiaio di maionese

1 cucchiaio di formaggio spalmabile

Grani di pepe nero o olive

1 carota

1 limone

Procedimento

Realizzare simpatici pulcini utilizzando le uova come ingrediente principale è semplice e davvero velocissimo.

Per prima cosa procedete con la realizzazione dell’involucro, “dell’uovo appena schiuso” che conterrà il pulcino: con l’aiuto di un coltello rimuovete la calotta superiore delle uova sode ( che servirà da “cappello” al pulcino), con particolare attenzione a non rompere l’albume estraete i tuorli (interi o sbriciolati) e riponeteli in una ciotola. Rimuovete inoltre la base ricurva delle uova in modo che gli albumi siano capaci di mantenere una posizione eretta.

A questo punto componete il corpo del pulcino, che verrà inserito all’interno degli albumi, e la testa, che sporgerà dalla parte superiore dell’albume, in questo modo: prendete i tuorli precedentemente estratti e versatene una prima metà in una ciotolina contenente il tonno e l’altra metà in una ciotola contenete il formaggio spalmabile. Premete i due differenti composti con un cucchiaio e amalgamate bene gli ingredienti. Con un cucchiaio versiamo il composto appena creato all’interno degli albumi e in cima ad esso in una sorta di “polpetta rotonda” in modo da comporre la testa del pulcino. Posizioniamo in cima le calotte d’albume, componiamo gli occhi con pezzettini di olive o grani di pepe nero.

Per realizzare il becco e le zampine utilizzate le carote. Tagliate a rondelle una carota, tagliate a metà le rondelle e con un coltello appuntito esportate triangolini di carota di medie dimensioni in modo da comporre le zampe e triangolini di carote di piccole dimensioni per realizzare i becchi.

Animaletti tramezzini: coniglietti, pulcini, colombe

Stampi e formine per realizzare biscotti possono essere utilizzati anche per comporre gustosi antipasti salati. Un esempio? Semplici tramezzini farciti con varie tipologie di salse a forma di coniglietti, colombe o pulcini a seconda degli stampini che avete in casa. Ecco come:

Ingredienti

Pane in cassetta

Salse varie (maionese, salsa rosa, senape, formaggio spalmabile etc.)

Per decorare

stuzzicadenti

olive,

1 cetriolo

1 carota

Procedimento

Tagliate con uno stampo per i biscotti delle fette di pane in cassetta e disponete su un ripiano d’appoggio. Farcite ogni formina con un primo strato di salsa a scelta, posizionate il prosciutto cotto, coprite con un secondo strato di salsa e chiudete con una fetta di pane in cassetta. Per abbellire i tramezzini animaletti potete inserire uno stuzzicadenti corredato da olive, rondelle di carote e cetrioli tagliate a stella. Per una variante più saporita i tramezzini si possono farcire con crema di formaggio spalmabile e fettine di salmone marinato.

Fiori di uova sode

Torniamo alle uova sode che, questa volta, verranno utilizzate per creare semplici margherite commestibili.

Ingredienti per 1 fiore

1 Uovo sodo

Sale q.b.

Salsa verde

Olive

Procedimento

Servito su di un piatto piano, il tuorlo dell’uovo rappresenterà la corolla della margherita, l’albume i petali e la salsa verde corredata da olive il gambo.

Con particolare cura estraete il tuorlo intero dell’uovo sodo e posizionatelo nella parte centrale del piatto. Prendete l’albume, tagliatelo verticalmente in 4 spicchi in modo da formare i petali che andranno a circondare il tuorlo-corolla. Per realizzare il gambo, invece, versate con l’aiuto di un cucchiaino un sottile letto di salsa verde e posizionatevi sopra rondelle di olive verdi denocciolate tagliate a metà.