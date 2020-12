Cenone e pranzo di Natale: 10 idee di antipasti natalizi semplici e gustosi

Che sia il cenone della Vigilia, il pranzo di Natale o una semplice cena in famiglia durante le feste, organizzare un gustoso menu in stile natalizio è un must a cui non si può rinunciare! Dagli entree alle prime portate, dai secondi piatti al dessert, oggi vi proponiamo 10 semplici e gustose idee di antipasti sfiziosi da gustare allegramente in famiglia!

Albero di Natale salato: pasta brisee con ripieno cremoso

Se in casa possedete uno stampo a forma di albero di Natale è decisamente giunto quel momento dell’anno in cui utilizzarlo! Le ricette che versano a questo tipo di stampo sono molteplici, noi ve ne proponiamo una salata ma dal cuore tenero e cremoso. Eccola!

Ingredienti per 8 persone:

250 gr farina

Sale

30 gr burro freddo

50 ml acqua frizzante fredda

300 gr di spinaci freschi

500 gr ricotta

100 gr prosciutto cotto dadini

60 gr parmigiano reggiano

1 uovo

Noce moscata q.b

Sale e pepe q.b.

Preparazione:

Iniziate col preparare la base del nostro Albero di Natale salato: la pasta brisee. In una ciotola capiente ponete 250 grammi di farina tipo 00, 30 grammi di burro freddo tagliato a tocchetti e un pizzico di sale. Amalgamate il tutto e mescolate fino ad ottenere un composto compatto. Posto sul piano di lavoro appiattitelo leggermente, avvolgetelo in un foglio di pellicola trasparente e ponetelo in frigorifero per circa 2 ore.

Mentre l’impasto si raffredda prendete i 300 grammi di spinaci freschi, lavateli e fateli appassire in una padella con un cucchiaio di olio EVO e un pizzico di sale. Lasciate cuocere a fuoco lento e con coperchio chiuso fino a che l’acqua fuoriuscita dagli spinaci sia evaporata del tutto.

Una volta pronti ponete gli spinaci in una ciotola e lasciate raffreddare. Dopodichè unite aggiungete 500 grammi di ricotta, 60 grammi di parmigiano reggiano grattuggiato, 100 grammi di prosciutto cotto tagliato a cubetti, sale e pepe a piacere e unisco un uovo intero. Mescolate il tutto e mettete da parte.

Tirate fuori l’impasto dal frigorifero, infarinate il piano da lavoro e tagliate il panetto d’impasto in due parti: una parte piccola (1/4), che userete per le decorazioni, ed una più grande (3/4) per la base.

Stendete con il mattarello il pezzo più grande fino ad ottenere una sfoglia di circa 2 mm e avvolgetela nel mattarello. Imburrate lo stampo da forno a forma di albero, adagiate la pasta brisee (facendo aderire bene la pasta anche sulle pareti dello stampo)e bucherellate la base con una forchetta. A questo punto versate sopra la base di pasta brisee la farcia di spinaci e ricotta e livellatela aiutandovi con il dorso di un cucchiaio.

Per creare un perfetto albero in stile natalizio si può giocare con creatività e fantasia nella creazione delle decorazioni: prendete il panetto più piccolo messo da parte e formate decorazioni a piacere, come strisce di pasta, stelle, cuori, cerchi (a seconda delle formine da biscotto che avete). Adagiate le vostre creazioni di pasta sopra il ripieno e ripiegate i bordi della pasta brisee verso l’interno. La versione basic dell’albero è completa e pronta per essere infornata. Tuttavia potete aggiungere ulteriori addobbi quali pomodorini rossi a mo' di palline di Natale o semi di papavero o sesamo sopra le strisce di pasta. Infornate a forno preriscaldato e statico a 200° per circa 30/35 minuti e servite!

Panettone gastronomico salato a strati golosi

Ingredienti:

Un panettone gastronomico da 500 gr

Insalata russa

Pomodori

Maionese

Formaggio a fette

Rucola

Uova sode

Olive nere

Sale q.b.

Olio EVO

Preparazione:

Iniziate con il tagliare a strati un panettone: tagliate la calotta e la parte rimanente in 6 fette, in modo da avere in totale 3 strati (e 3 ripieni diversi).

Farciamo il primo strato, partendo dalla base, con maionese, pomodori tagliati a fette, formaggio a fette e rucola. Condite con un filo d’olio EVO ed un pizzico di sale. Coprite con un’altra fetta di panettone.

Il secondo strato: farcite il secondo strato con insalata russa e coprite con un’altra fetta. L’ultimo strato, invece, farcitelo con uova sode tagliate a metà su un letto di maionese e olive nere. Coprite con l’ultima fetta di panettone e con la calotta. Il panettone gastronomico è pronto!

Timballi di riso e salmone in formato mignon

Ingredienti per 8 persone:

500 g un filetto di salmone fresco

400 g riso Carnaroli

180 g mujjol (alternativa al caviale)

50 g grana grattugiato

40 g burro

zucchero

aneto

cipolla

gelatina alimentare in fogli

pepe rosa

pepe nero in grani

brodo vegetale

vino bianco secco

olio extravergine di oliva

sale

In un mortaio pestate 20 g di sale, 4 g di pepe nero, 4 g di pepe rosa, 4 g di aneto e 8 gr di zucchero. In una pirofila disponete il salmone (con la pelle verso il basso) e cospargetene la polpa con il misto di aromi appena preparato, coprite con un foglio di pellicola trasparente e ponete in frigo per 24 ore. Una volta trascorso il tempo stabilito ripulite il pesce dalla marinata e affettatelo finemente a mo’ di carpaccio.

Preparate la gelatina: scaldate 250 g di brodo e stemperatevi 6 g di gelatina, ammollata e strizzata, lasciate intiepidire.

Preparate il risotto: fate imbiondire 20 g di cipolla tritata in un velo di olio, tostatevi il riso, sfumatelo con uno spruzzo di vino e portatelo a cottura aggiungendo poco brodo alla volta: il risotto deve risultare piuttosto asciutto, mantecatelo con il burro e il parmigiano reggiano grattuggiato.

Componete il timballo in piccoli anelli, in stampini rettangolari (10×3 cm) oppure in uno stampo grande (30×10 cm), ponendo intorno e sul fondo un foglio di pellicola: fate uno strato con fettine di salmone, coprite con uno strato sottile di gelatina, che servirà da collante, poi fate uno strato di riso e premete; quindi proseguite con uno strato di mujjol, ancora uno di riso, poi uno di salmone, un altro velo di gelatina, infine un ultimo di riso, che va sempre pressato bene.

Sformate infine il timballo rovesciandolo in modo che il salmone risulti in superficie. Guarnite con un po’ di mujjol al centro e servite subito.