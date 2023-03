Un appuntamento al buio al Cinema Victoria per l'anteprima del film What’s Love?

Al cinema Victoria di Modena ieri sera 25 coppie di single in cerca d’amore hanno avuto la possibilità di conoscere la loro anima gemella durante la proiezione in anteprima del film "What’s Love?"

Gli spettatori che hanno deciso di partecipare a questo evento esclusivo si erano registrati sul portale dedicato all’iniziativa rispondendo a un divertente questionario che ha permesso all’organizzazione di trovare il miglior partner per la visione del film…e chissà per cosa altro. Al cinema, oltre a incontrare la persona a loro “destinata”, dopo la foto di rito sulla panchina dell’amore allestita al piano terra del multisala, hanno ricevuto dei gadget dedicati al film che esce nei prossimi giorni.

Prima della proiezione una performance esclusiva di Negma Dance, un travolgente spettacolo Bollywood style che ha portato in scena tutti i colori, l’allegria e l’atmosfera del film.

Un evento unico che anticipa l’uscita della nuova commedia romantica dei produttori di Love Actually e Il Diario di Bridget Jones e vincitrice del Premio Ugo Tognazzi per la Miglior Commedia alla Festa del Cinema di Roma, al cinema dal 16 marzo con Lucky Red.

Due amici d’infanzia alla soglia dei trent’anni devono fare i conti con le tradizioni culturali delle loro famiglie, anche e soprattutto in tema di amore. Zoe (Lily James) è alle prese con le richieste dell’eccentrica madre Cath (Emma Thompson) e con gli appuntamenti online, mentre Kazim (Shazad Latif) è spinto dai genitori verso un matrimonio combinato. Zoe filma lo speranzoso viaggio di Kazim da Londra a Lahore per sposare una sconosciuta e inizia a chiedersi se potrebbe avere qualcosa da imparare da un approccio così diverso alla ricerca dell’amore. Entrambi dovranno trovare la via giusta per ascoltare il proprio cuore.